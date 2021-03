Avslører den sjokkerende grunnen til at hun trakk seg fra Farmen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den egentlige grunnen til at Thale Myhre (27) trakk seg fra Farmen i 2017 har hun holdt skjult for pressen - frem til nå.

Thale Myhre er for tiden aktuell med en birolle i storserien «Exit». Tidligere har hun vært deltaker både i 71 grader nord og på Farmen.

Det ble imidlertid et kort opphold på Farmen-gården for Thale Myhre i 2017. Etter bare én uke måtte hun nemlig trekke seg.

Den gang ble det begrunnet med at hun var både psykisk og fysisk nedbrutt som følge av matmangel.

I virkeligheten var grunnen en helt annen. Etter få dager inne på gården merket hun smerter i den nedre delen av magen. Samtidig var brystene hennes ømme.

Menstruasjon uteble og brystene vokste

I tillegg til smertene var det flere ting som ikke var som det skulle.

– Jeg merket at jeg var utrolig følsom. Jeg gråt av absolutt alt der inne, sier hun.

Videre forteller hun at hun skulle ha hatt menstruasjon rett før innspillingen startet, men at den aldri kom. Etter noen dager inne på gården forsto hun hva som var på ferde, og oppsøkte produksjonen for å få tak i en graviditetstest.

– Jeg gikk inn på utetoalettet der, tisset på den og så at den var positiv. Jeg kom ut av toalettet og hylgråt og produksjonsleder kastet armene sine rundt meg og stod og holdt meg, sier hun og påpeker at hun blir rørt av å snakke om det.

Myhre fikk deretter ikke annet valg enn å trekke seg. Hun holdt det ikke bare skjult for pressen, men også for vennene sine hjemme.

– Jeg synes det var så flaut, sier hun åpenhjertig.

God kveld Norge har vært i kontakt med Farmen-produksjonen som bekrefter hendelsesforløpet.

Ble dumpet kort tid før innspillingen

Myhre forteller at kjæresten hennes gjorde det slutt med henne rett før hun skulle inn på gården.

27-åringer beskriver et turbulent kjærlighetsforhold med mange utfordringer.

FARMEN: Thale Myhre avbildet på gården i 2017. Foto: Strix/TV 2

Som følge av bruddet dro hun derfor av gårde til Farmen med kjærlighetssorg. Da hun innså at hun var gravid, skammet hun seg.

– Kokain var som å sette smør på bordet

Hun forteller at i forkant av Farmen var hun inne i et miljø med mye rus.

– Jeg kom inn i en livsperiode som var veldig farlig, veldig usunn. Jeg kom inn i et miljø hvor kokain var som å sette smør på bordet, forklarer hun.

Myhre forteller at hun gikk ned 15 kilo i løpet av en periode på 1,5 år. Hun var både psykisk og fysisk nedbrutt da hun dro av gårde til Farmen-gården.

I dag har hun tatt helt avstand fra rusmiljøet:

– Det er et kapittel i livet mitt som jeg er flau over, men som jeg føler jeg har lært mye av, sier hun.

Ryktene florerte

Hun forteller at hennes plutselige Farmen-exit førte til at det gikk en hel del rykter. Ifølge henne selv ble hun stemplet som en «vestkantjente som ikke tålte noen ting».

– Det gikk rykter om at jeg hadde trukket meg fra Farmen fordi jeg savnet å feste.

I samme periode som ryktene florerte, gjennomførte hun en abort av barnet hun bar på. Hun påpeker at temaet abort var høyt oppe på den politiske dagsordenen på daværende tidspunkt. Det gjorde at hun synes det var ekstra vanskelig å fortelle det til noen.

– Så jeg måtte gå gjennom det helt alene. Eller, jeg måtte jo ikke det, jeg hadde jo mamma, sier hun og legger til:

– Det var helt jævlig.