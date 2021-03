Amalie Olsen: – Jeg har ikke tenkt å sitte her og ta imot

Når man har 176.000 følgere på YouTube, vil det dukke opp mye forskjellig i kommentarfeltene og i innboksen.

Amalie Olsen forteller at det som regel er fint og hyggelig, men at det dukker opp ganske stygge meldinger med jevne mellomrom, spesielt på appen TikTok.

– Mange kommenterer kroppen min, at jeg har lang nese og at jeg er flat. Og så er det mange som liker kommentarene, da er det ikke så hyggelig, det blir en alle-mot-en følelse, sier hun til God morgen Norge.

Olsen har mottatt slike meldinger i en god stund nå, og begynner derfor å bli lei. Hun mener man ikke er ute etter oppmerksomhet når man sier ifra om ting som ikke er greit:

– Mange mener jeg gir de oppmerksomhet ved å legge ut kommentarene, men man må jo kunne si ifra, uansett om man er en offentlig person som får dritt. Jeg har ikke tenkt å sitte her og ta imot! Jeg vil snakke for meg og forsvare meg selv.

Kan være straffbart

Journalist og forfatter Olav Østrem, aktuell med boken «Hatefulle ytringer - lov og rett i krenkingens tid», har spesialisert seg på områder hvor kommentarer på nett kan bryte med loven.

Han er utdannet jurist og var derfor interessert i lovverket rundt ytringer på nettet.

Det er flere paragrafer i den norske loven som handler om når ytringer er straffbare, men han har sett spesielt på straffeloven paragraf 185.

Her kommer det frem at det er straffbart å komme med diskriminerende og hatefulle ytringer i offentligheten når man håner, fremmer hat og forfølgelse mot personer for deres etnisitet, hudfarge, religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Ytringer med denne funksjonen er straffbare.

– Dette er ikke umiddelbart forståelig ut ifra paragrafen, og jeg har derfor prøvd å gjøre det mer forståelig i boken min, forteller Østrem.

Ikke alle er klar over at det de skriver i kommentarfeltet på Facebook kan føre til at de blir dømt i retten. Østrem håper folk blir mer bevisste på hva som er lovlig og hva som er ulovlig å si.

– Vi må skille mellom ytringer som handler om emne og det som handler om person. Snakker man saklig om et emne, da kan man være ganske drøye og krasse, men når det går over til å snakke om personer, da er reglene ganske strenge, sier Østrem.

– Viser at vi har en vei å gå

– Målet vi må jobbe mot er at vi kan være med i offentligheten, at Amalie kan være YouTuber og snakke om meningene sine, uten å frykte hets mot sin person, fastslår Østrem.

Amalie Olsen vil fortsette å dele kommentarene og meldingene hun mottar.

– Grunnen til at jeg snakker så mye om det er for at folk skal forstå at det ikke er greit!

Om meldingene og kommentarene gjentar seg fra samme person kan det falle innenfor paragrafen om sjikane, ifølge Østrem, og oppfordrer derfor Olsen til å melde fra til politiet.

– Det er trist å høre at hun mottar slike meldinger, og det viser at vi har en vei å gå når det kommer til språkbruken vår, sier Østrem.