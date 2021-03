TikTok-vannmerke kan avgjøre råkjøring på Snapchat-video

SØR-TRØNDELAG TINGRETT (TV 2): En snapchatvideo viser råkjøring i minst 210 km/t. TikTok-vannmerking ble et sentralt tema i bevisførselen i tingretten og kan bli avgjørende for utfallet av saken.

– Jeg har bare delt en video fra TikTok. Jeg vet ikke hvem som har filmet dette eller hvor dette er. Det ligner jo på min bil, men jeg vet ikke hvem som eventuelt har kjørt den. Jeg har gjort bilen tilgjengelig for utleie via Nabobil, hevdet tiltalte i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.

Trønderen i 20-årene er tiltalt for å ha kjørt 210 km/t i Soknedaltunnelen på E6 i Trøndelag den 20. september i fjor. Politiet startet etterforskning da de fikk tilsendt en Snapchat som viser den ekstreme råkjøringen.

– Jeg tok et opptak av skjermen og valgte å melde fra til politiet fordi kjøring i en slik hastighet utgjør en stor fare for både han selv og andre, forklarte kvinnen som hadde mottatt «snappen».

Ny forklaring

Hennes anmeldelse førte til at mannskap fra UP aksjonerte noen dager senere og beslagla mannens bil, mobiltelefon og førerkort. Han nektet da enhver befatning med saken og sa ikke noe om hverken TikTok eller at vannmerket var redigert bort.

Senere har han justert sin forklaring på hvordan snappen ble til.

– Jeg søkte på «bmw speed», lastet ned videoen og fjernet TikTok-vannmerket ved hjelp av en applikasjon. Deretter lastet jeg opp videoen fra kamerarullen. Det ser akkurat ut som en snap, hevdet tiltalte i retten.

– Hvorfor fortalte du ikke politiet at du skal ha hentet filmen fra TikTok i de første avhøret, spurte aktor.

– Jeg følte meg urettferdig behandlet, svarte tiltalte som nær besvimte da han ble stoppet og avhørt av tre UP-betjenter.

Politiet bestemte seg tidlig for å gå grundig til verks i etterforskningen og har brukt betydelige ressurser for å bevise hvem som sto bak råkjøringen. I tingretten ble mannens forklaring plukket fra hverandre av påtalemyndigheten.

– Det er ikke mulig å fjerne vannmerke fra TikTok når man videresender til Snapchat. Det kan gjøres i chatten, men det krever et tilleggsprogram, forklarte en digital etterforsker.

Og på mobiltelefonen til tiltalte ble det ikke funnet et slikt program som tiltalte hevder å ha brukt.

– Vi har også sikret oss to Gmail-kontoer som tilhører tiltalte og sjekket hvilke google-søk han har foretatt. Det foreligger ingen søk på «bmw speed», forklarte en annen etterforsker i tingretten.

Lokasjonsdata

I tillegg har politiet logget nærmere 3200 posisjonsdata fra Snapchat den aktuelle kvelden og natta tiltaltes mobiltelefon var i bevegelse.

– Med en feilmargin på 40 meter har vi fulgt tiltaltes kjøretur og ser at klokken 0025 er på tur inn i Soknedalstunnelen. Snappen som viser råkjøringen, er sendt klokken 0028 - ett minutt etter at bilen kom ut av tunnelen. Videre har vi gått gjennom samtalehistorikk og meldinger på tiltaltes telefon som viser at den er i bruk på det aktuelle tidspunktet, forklarte en UP-betjent i retten.

Videre mener UP at filmen må være tatt opp i Soknedalstunnelen.

– Ingen andre tunneler er bygd opp slik, og ut fra skilt, lys og veimerking er det svært stor sannsynlig at videoen er tatt opp i Soknedalstunnelen, forklarte UP-betjenten.

– Tiltalte har tilpasset sin forklaring underveis i etterforskningen og vi mener det er åpenbart at det er tiltalte som både har kjørt og filmet. Utfallet av denne kjøringen kunne blitt katastrofalt, mener aktor, politiadvokat Ellen Moksnes Andresen i Trøndelag politidistrikt.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte skal dømmes til ubetinget fengsel i 120 dager samt tap av førerkort tre år og ni måneder. Aktor mener det er skjerpende for beslagsperioden at mannen ble tatt for råkjøring tre ganger i løpet av ni dager i februar i fjor.

– Min klient har ikke gjort noe straffbart. Han har bare videresendt et videoklipp. Tiltalte må frifinnes eller subsidiært straffes på mildest mulig måte, mener forsvarer Erik Stendal.

Dom i saken kommer tirsdag i neste uke.