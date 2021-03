Finland og Storbritannia: Best og verst

LONDON/HELSINKI (TV 2): Ett år etter at koronapandemien feide innover Europa har over 850.000 mennesker dødd av viruset. Men pandemien har rammet europeiske land ulikt. Hvorfor?

TV 2 har besøkt Finland og Storbritannia for å se på hva som gikk bra - og hva som gikk dårlig.

Storbritannia: Flest dødsfall

Det har snart gått ett år siden den forferdelige mars-dagen i fjor. Fortsatt kommer gråten når Jackie Harkins forteller om da hun måtte ta farvel med sønnen Adam.

– Jeg trodde ikke at det var farvel. Jeg klamret meg fortsatt til håpet om at et mirakel ville skje. Men legene sa «Nei», forteller Jackie.

TV 2 møter henne i en park i Euston i London. Familien har bodd i dette området av den britiske hovedstaden hele livet.

TV 2 møter Jackie Harkins i Euston i London. Familien har bodd i denne delen av London hele livet. Foto: Olof Andersson

På tidspunktet da han døde var Adam et av de yngste ofrene for koronaviruset i Storbritannia. Jackie sier sønnen ikke hadde noen kjente underliggende sykdommer.

– Dette viruset kan ramme hvem som helst. Om det kommer etter deg, kan det ta deg.

Måtte ta farvel

Jackie vet ikke når og hvordan Adam ble smittet av koronaviruset.

28-åringen hadde følt seg dårlig i flere uker da han våknet 17. mars og hadde problemer med pusten. Han ble lagt inn på University College Hospital i London, og fikk konstatert covid.

66-åringen forteller at hun hele tiden tenkte at sønnen ville greie seg, han var jo så ung og sterk.

Men så en dag, da Adam hadde vært innlagt i nesten en uke, fikk hun en dårlig følelse.

Adam sammen med sønnen Harry. Foto: Privat

– Jeg kom hjem etter en nattevakt på jobb, og plutselig ble jeg bare overveldet av følelser. Jeg gikk inn på soverommet mitt slik at familien ikke skulle se meg, forteller Jackie.

– Jeg vet ikke om det var morsinstinktet, men jeg bare visste at «i dag blir en dårlig dag». Ikke før hadde jeg tenkt det, så ringte telefonen. Det var legen.

Legen fortalte at Adams tilstand hadde forverret seg drastisk. Familien fikk beskjed om å komme på sykehuset for å ta farvel.

Jackie fikk komme inn i rommet der Adam lå sammen med flere andre koronapasienter. På grunn av koronarestriksjonene måtte resten av familien oppholde seg bak en glassvegg.

Mens Jackie satt med ham, stanset Adams hjerte tre ganger.

– Da hjertet hans stanset den tredje gangen skjønte jeg at det ikke var noen vei tilbake.

Tirsdag 24. mars 2020 døde Adam Harkins Sullivan.

Klandrer statsministeren

Familien Harkins er blant de altfor mange som har mistet kjære til koronaviruset i Storbritannia.

Da han døde var Adam et av de yngste koronaofrene i Storbritannia. Foto: Privat

Nærmere 125.000 mennesker har dødd, og landet troner på en dyster førsteplass med flest koronarelaterte dødsfall totalt i Europa. Om man ser på døde per én million innbygger, befinner britene seg på fjerdeplass, bak Tsjekkia, Belgia og Slovakia.

Jackie er kritisk til statsminister Boris Johnsons håndtering av pandemien.

– Jeg syns regjeringen har håndtert denne pandemien forferdelig, og jeg klander dem for at sønnen min døde.

– Da Johnson fikk viruset sa han at det var som en tyv, og det er akkurat slik jeg føler det. Han har stjålet sønnen min fra meg.

Finland: Minst smitte

Langt inne i de finske skogene finner vi ekteparet Paula Ruohoranta (40) og Ville Vahvelainen (37).

Ville og Paula har akkurat gjort plass til et nytt vindu i andre etasje. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Du hører dem før du ser dem.

Det sages, bankes og pusses. Noen planker kommer flyvende ut av et vindu og lander på bakken med et brak. Paret holder på å renovere et gammelt, ærverdig hus.

Rundt den svære tomten er det skog. Og mer skog.

– Langt der borte kan vi skimte naboen - men kun på en dårlig dag, humrer Ville.

– Hva ligger i den andre retningen, da?

– Ingen verdens ting. Bare trær. Det er det beste med hele tomten, sier Paula med et smil.

Paula og Villes oppusningsprosjekt ligger langt fra folk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Rømte fra London

Kontrasten er stor til London, der paret jobbet innen finans og bodde frem til i fjor vår.

– Vi elsket London. Men så kom pandemien. Følelsen av trygghet ble revet bort, det skremte oss, sier Paula. Hun husker godt den dagen nyheten kom om at Finland skulle stenge grensene.

– For første gang på fem år følte jeg at vi var på feil side av grensen, sier hun.

Paret tok raskt beslutningen om å pakke sammen og reise hjem.

– Det er vi utrolig lettet over, vi har ikke angret ett sekund, sier Paula.

Paula legger inn miljøvennlig isolasjon av papir i huset. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

De har fulgt med på den skremmende utviklingen i Storbritannia. Nok en gang er kontrasten til Finland slående. Finland er det landet i Europa som har hatt færrest registrerte smittetilfeller i forhold til innbyggertall. Finland er også blant landene med færrest døde.

Naturlig sosial distane

Paula og Ville tror en viktig årsak til de lave tallene er at sosial distanse kommer naturlig for finnene.

– To meters avstand er ganske lite. Til vanlig holder vi oss fire meter fra hverandre, sier Ville, og humrer igjen. Han legger til at han ikke kjenner noen som har hatt covid.

Finland har sett en økning i smitte den siste tiden, og har derfor innført en delvis nedstengning nå i mars. Smittetrykket har de siste to ukene ligget på et noe høyere nivå enn i Norge, ifølge tall fra det norske og finske folkehelseinstituttet.

Men i de finske skogene merker Paula og Ville lite til pandemien.

– Vi holder oss stort sett for oss selv uansett, forklarer Paula.

– Finland er et godt land å være i sammenlignet med land flest.

Hva gikk galt i Storbritannia?

Dagen før Adam Harkins Sullivan døde, 23. mars, hadde statsminister Boris Johnson stengt ned Storbritannia første gang. Da hadde Norge allerede vært stengt i 11 dager.

At Johnson nølte så lenge med å stenge ned i mars i fjor, kostet mange liv, mener Chris Ham, professor emeritus ved Universitetet i Birmingham.

– Den sene nedstengningen kostet tusenvis av mennesker livet. Eksperter har sagt at det kan dreie seg om kanskje 20.000 mennesker, sier Ham.

I 2004 ble Professor Chris Ham adlet av dronningen for sin innsats innen helsesektoren. Foto: Paul Grover

– Disse dødsfallene kunne vært unngått om regjeringen hadde handlet tidligere slik flesteparten av landene i Europa gjorde.

Professoren har styreverv i det britiske helsevesenet, NHS, har jobbet i helsedepartementet og hatt verv i Verdens helseorganisasjon. I 2004 ble han adlet av dronning Elizabeth for sin innsats innen helsesektoren.

– Politisk svikt

Han er ikke nådig i sin dom over Boris Johnsons koronahåndtering.

– Politisk svikt er grunnen til at Storbritannia har de høyeste dødstallene i Europa.

Professor Ham peker på at Johnson-regjeringen for sent innså hvor alvorlig pandemien var. Dyrebar tid gikk derfor tapt.

Statsminister Boris Johnson har fått kritikk for sin koronahåndtering. Foto: Geoff Caddick/Pool via REUTERS/File Photo

– Det samme mønsteret gjentok seg i september og deretter i desember, da smitten på ny blomstret opp igjen.

I tillegg var det lenge mangel på smittevernutstyr og britene var dårlige på testing og smittesporing.

– Regjeringen forstod ikke at vi hadde mye lokal ekspertise når det gjaldt kontaktsporing. Kommunene har egne smittesporingsteam. I stedet hyret de inn private selskaper som utførte smittesporing på et overordnet nasjonalt nivå. Det var mye mindre effektivt.

Han mener Storbritannia burde tatt lærdom av andre land.

– Hellas handlet resolutt, ikke minst når det gjaldt å kontrollere grensene sine. I tillegg mener jeg Norge er et eksempel blant de nordiske landene på noen som har hatt relativ suksess i en vanskelig og uoversiktlig tid.

Men noen lyspunkter er det: Forskning på behandlingsmetoder for covid-19, og britenes vaksinasjonsprogram.

– Når det gjelder å finne behandlingsmetoder for covid, har vi vært langt fremme.

– Det britiske forskningsmiljøet har også hatt bemerkelsesverdig suksess både når det gjelder vaksiner og når det gjelder helgenomsekvensering for å finne mutasjoner i viruset, sier Ham.

Britenes vaksinasjonsprogram har vært et lyspunkt under pandemien. Foto: Jacob King

Om lag 23 millioner personer har hittil fått minst én vaksinedose i Storbritannia, og landet ligger langt foran Norge og de fleste andre land i vaksinekappløpet. Dette, i kombinasjon med en nedstengning som har vart siden januar, har den siste tiden ført til fallende smitte. Britene har nå begynt en forsiktig gjenåpning.

– Vår andre store suksess har definitivt vært vaksineprogrammet og hvordan helsevesenet har greid å rulle det ut til folk, sier Ham.

Derfor lyktes Finland

På THL, som er det finske folkehelseinstituttet, forklarer overlege Hanna Nohynek at det er flere årsaker til at Finland har klart seg bedre enn mange andre land. Lav befolkningstetthet sammenlignet med land som Storbritannia er en av dem, men i tillegg kommer rask politisk handling, sier Nohynek.

Hannah Nyhonek er overlege i THL, det finske folkehelseinstituttet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi har vært veldig raske med å stenge ned smitteveiene, innføre hjemmekontor og hjemmeskole, forklarer hun, og viser blant annet til den omfattende nedstengningen i fjor vår.

Finland gikk hakket lengre enn Norge da de gikk til det drastiske skritt å stenge av Uusimaa-regionen, som også inkluderer hovedstaden Helsinki. Politi og soldater ble satt inn for å sørge for at ingen reiste ut eller inn uten en særskilt viktig årsak. Dette tiltaket varte i de to mest dramatiske ukene i mars/april, mens den generelle nedstengningen varte i to måneder.

Etter det har samfunnet vært mer åpent enn i mange andre europeiske land, med unntak av nedstengningen i mars i år.

– Vi har også hatt strenge regler for innreise og karantene, legger Nohynek til.

– Finland har til og med hatt lavere smitte enn Norge, hvordan er det egentlig mulig?

– Kanskje det har noe å gjøre med hvor mye kontakt folk har, i tillegg til vårt system for testing og sporing, sier Nohynek, før hun også skryter av Norges håndtering.

Suksess med korona-app

Generelt sett har Norden klart seg bedre enn Europa for øvrig, både med tanke på færre smittede og døde, men også på grunn av mindre økonomiske konsekvenser.

Dette har ekteparet i de finske skogene også fått med seg.

– Både Norge og Finland er bedre enn svenskene, det er jo det viktigste, ler Paula.

– Vi er utrolig lettet for at vi valgte å forlate Storbritannia og komme hjem.

Hun viser frem korona-appen, som varsler dersom hun har vært i nærheten av en smittet person. Appen ble lynraskt ekstremt populær i Finland, og blir også pekt på som en viktig årsak til rask smitteoppsporing. Lignende apper feilet i både Norge og Storbritannia.

– Det er viktig at alle bruker den, ellers fungerer den ikke, sier Paula.

– Har du noen gang blitt varslet av appen om mulig smitte?

– Nei, aldri, smitten er jo generelt lav. Men appen bidrar til at vi føler oss trygge. Vi tar ingen risiko. Det hender at vi besøker foreldrene våre, da kan vi ikke risikere å være smittet.

Gleder seg til normalen

Vi trasker gjennom snøen for å kikke på stedet der saunaen skal bygges.

Ville og Paula skal ikke bare ha én, men to saunaer på tomten sin. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Denne saunaen blir bygget på tradisjonell måte med vedfyring, og skal ligge her like ved siden av dammen vår, sier Ville. Han forklarer at den svære dammen består av naturlig kildevann, noe som vil utgjøre et iskaldt bad uansett tid på året.

– Det er slik vi liker det. Da kan vi hoppe rett fra saunaen og uti vannet, sier han, før Paula raskt legger til:

– Kliss nakne, selvsagt. Det er den finske måten. Det er derfor vi ikke kan ha naboer, ler hun.

Nå håper paret at de vil klare å holde viruset på avstand til pandemien er over.

– Vi ser frem til å gå tilbake til normalen der vi kan begynne å holde fire meters avstand til andre folk igjen, sier Paula humrende. Ville nikker bekreftende, før han legger til med et stort smil:

– Det er faktisk ikke en spøk!