Statsminister Erna Solberg i samtale med Kamala Harris

Harris har vært blant de mest fremtredende svarte kvinnene i amerikansk politikk de siste årene, og ble 3. november i fjor historisk som den første kvinnelige, og den første svarte visepresidenten i USA.

Samtalen med Solberg blir ansett som en høflighetsgest fra visepresidentens side til en nær alliert, men de to skal etter det TV 2 erfarer også ha hatt reelle politiske samtaler om flere aktuelle temaer som det er gjensidig interesse for.

– Det var en hyggelig samtale. Det var først og fremst en høflighetssamtale for å understreke et godt forhold mellom Norge og USA, sier statsministeren til TV 2.

– Vi fikk også snakket om noen viktige saker, hvor den nye administrasjonen kommer til å sette litt mer preg på den internasjonale verden, følger hun opp.

Snakket om flere politiske saker

Blant de politiske sakene statsministeren og visepresidenten snakket om var klima, sikkerhetspolitikk, Arktis, kvinner og utdanning og utviklingen i Afrika, og pandemiutviklingen, forteller Solberg.

– Det var en understreking fra USA sin side om deres ønske om å samarbeide med oss på den internasjonale arenaen på mange av de områdene Norge har jobbet mye med internasjonalt. På covax-finansieringen, på arbeidet med vaksineformidling i verden, arbeidet med kvinner og utdanning, og ikke minst klimaspørsmålene, sier Solberg.

Enklere å samarbeide

Statsministeren legger ikke skjul på at det er enklere for Norge å samarbeide med Biden og Harris enn med Trump-administrasjonen.

– Vi har jo flere områder hvor vi åpenbart har et felles syn med Biden-Harris enn det vi hadde med Trump. Ikke minst på multilaterale organisasjoner. Det var en av utfordringene vi opplevde med Trump.

– Vi har opplevd et godt sikkerhetspolitisk samarbeid med den forrige administrasjonen, og det gjør vi også med denne administrasjonen. Men det er klart at akkurat på disse multilaterale organisasjonene er det nok større forventning til at dagens USA vil spille en større rolle, og det er i Norges interesse, sier hun.

Allerede hatt samtaler med flere statsledere

Harris er tildelt en uvanlig stor rolle i utformingen av Bidens utenrikspolitikk, ifølge Washington Post, og er allerede i ferd med å sette sitt eget personlige preg på den amerikanske utenrikspolitikken og det diplomatiske samarbeidet om internasjonale spørsmål.

Hun har allerede hatt egne samtaler med en rekke statsledere, og tirsdag stod Erna Solberg for tur. Solberg ser ikke på det at det var Harris, og ikke Biden, som tok samtalen som et tegn på at USA anser Norge som mindre viktig.

– Jeg gjør ikke det. Det tror jeg er en arbeidsfordeling dem i mellom. Jeg tror Harris vil være en veldig viktig aktør i denne administrasjonen. Kanskje sterkere med enn mange tidligere visepresidenter. De fremstår som et mye tydeligere team enn mange har gjort før, sier Solberg.

Om det militæret samarbeidet gjennom NATO, sier Solberg at USA takket for øvelser, trening og muligheten til å være til stede i Norge.

– Vi snakket litt om de øvelsene som har vært gjort i vinter, deriblant bombeflyet vi har hatt på Værnes. De var glad for at de fikk vintertrening i Norge, og at det gjorde Norge og USA mer rustet til samarbeidet. Så har vi invitert henne både til å se på det kalde velværet i nord, men også for å samarbeide om teknologi rundt nullutslippsløsninger, og hun var veldig interessert i å komme til Norge når man får lov til å reise.

God kjemi

Statsministeren tror vi kan få se Harris på Norgesbesøk i løpet av det neste året.

– Jeg tenker hun får mange invitasjoner nå, så de skal sikkert sortere reiseprogram, men jeg tror nok det blir en Norden-turne for Kamala Harris i løpet av et års tid, men det får de vurdere selv når det passer.

– Kjemien mellom oss var så hyggelig som det er mulig å få over en telefonlinje i graderte rom, så det var en hyggelig, vennskapelig samtale.

Klimasatsning

Harris er selvsagt forpliktet av Bidens politikk og prioriteringer, og følger opp presidentens klimasatsing.

Noe av det første Biden gjorde da han overtok som president var å melde USA inn igjen i Parisavtalen om klimakutt, og gjøre USA klimanøytralt innen 2050.

Biden vil forby nye leieavtaler for boring etter olje og gass på offentlige landområder, og investere milliarder av dollar i grønn energi.

Den amerikanske presidenten har tidligere hatt samtaler med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, der han lovet å gjenoppbygge og styrke NATO-samarbeidet, noe Harris fulgte opp i samtalen med Solberg.