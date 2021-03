Derfor endres vaksinestrategien

Smitteverndirektør Geir Bukholm sier at det er to hovedårsaker til at vaksinestrategien nå endres.

Tirsdag ettermiddag holder FHI et pressemøte om geografisk fordeling av koronavaksine samt endrede anbefalinger og bruk av koronavaksiner.

Regjeringen vedtok i forrige uke at enkelte områder med høyt smittetrykk, inkludert noen av bydelene i Oslo, skal få 20 prosent flere vaksinedoser.

Så langt har 396.312 nordmenn fått sin første vaksinedose.

– Vi får stadig vekk ny informasjon som gjør at at bildet vårt i forhold til vår evne til å kunne beskrive hvordan vaksineringen skjer fremover, den endres hele tiden, sier smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm på pressekonferansen.

To hovedårsaker

Bukholm understreker at leveransen av nye vaksinedoser vil øke dramatisk de kommende ukene.

Smitteverndirektøren sier at det er to hovedårsaker til at vaksinestrategien nå endres.

– Det ene er kunnskap, og det andre er pandemien. Ny kunnskap gir oss muligheten til å beskytte flere både i risikogruppene, og også kunne nå det målet at en stor del av befolkningen har fått sin første dose med vaksine, sier Bukholm.

Det gjøres også to justeringer når det kommer til fordelingen av vaksinene fremover.

– Det ene er at vi endrer selve fordelingsnøkkelen som frem til nå har gjort at vi har levert ut vaksiner til kommunene i henhold til estimatet av de mest høyest risiko for død, sier Bukholm.

– Planlagt hele tiden

Nå som såpass mange er vaksinert, er det behov for å justere dette, sier Bukholm.

– Dette er en justering som har vært planlagt hele tiden. Nå har vi kommet til et tidspunkt hvor dette er viktig å gjøre, og det betyr at vi kommer til å fordele vaksiner til kommuner basert på folketall over 18 år, sier han.

Dette betyr betydelige endringer for noen kommuner, som særlig vil være kommuner med en ung befolkning.

– De vil bli tildelt flere vaksiner som følge av dette. Kommuner med en relativt høy gjennomsnittsalder vil få litt færre vaksiner, forklarer Bukholm.

Det er Oslo og de fire Østlands-kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog og Moss som prioriteres i vaksinekøen.

– Vi planlegger å få gjennomført dette så fort det lar seg gjennomføre. Det vil kunne ta litt tid før hele planen er gjennomført – men det betyr ikke at vi sitter og venter i to-tre uker på det, sier Bukholm.

Allerede neste uke vil 15.000 doser fra vaksineprodusenten Moderna sendes ut og brukes i disse konkrete områdene.

– Vil gå raskere

I en pressemelding opplyser statsminister Erna Solberg at de vil følge FHI sin anbefaling om å tilby AstraZeneca-vaksinen til personer over 65 år.

– Når FHI nå anbefaler at AstraZeneca-vaksinen også skal brukes til dem over 65 år, betyr det at vaksineringen av de eldre vil gå raskere. Personer i aldergruppen 65-74 år vil få tilbud om vaksine fem uker tidligere enn de ville gjort uten denne endringen. Personer mellom 75 og 84 år vil få tilbud om vaksine cirka to uker tidligere, sier statsminister Erna Solberg.

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av ny kunnskap om vaksinens effekt for denne gruppen.

– Veldig god

Regjeringen har også vedtatt at intervallet mellom dose en og to kan forlenges fra tre til seks uker.

– Det er flere studier fra andre land som viser at beskyttelsen etter første dose er veldig god og særlig mot alvorlige utfall, og at den beskyttelsen vedvarer i minst 6 uker, sier overlege ved FHI Sara Watle.

Ved å øke intervallet mellom dose en og to vil man kunne tilby første dose med vaksine til flere personer i risikogruppene.

– Og nå vurderer vi da, hvordan vi eventuelt skal kunne implementere dette, sier Watle.