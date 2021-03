NFF ber om ekstraordinært fotballting om Qatar

Forbundsstyret i NFF ønsker at avgjørelsen om en boikott av Fotball-VM i Qatar utsettes til et ekstraordinært fotballting til høsten.

Det bekrefter fotballpresident Terje Svendsen til TV 2.

– Denne saken er så stor og bred at den fortjener en annen behandling enn et benkeforslag på tinget. Vi ønsker en grundig debatt, en forsvarlig saksbehandling og et godt dokumentert grunnlag som kan danne utgangspunktet for et ekstraordinært ting til høsten, sier han.

Det ordinære fotballtinget avholdes digitalt førstkommende søndag. Der forventer altså forbundsstyret et benkeforslag på at Norge skal boikotte VM i Qatar. For at forslaget skal behandles av tinget, må det få to tredjedels flertall av de rundt 200 delegatene.

I neste runde kreves kun et simpelt flertall.

– Et sånt spørsmål bør skje på et fysisk ting, for dette er fundamental politisk debatt. Vi ser for oss at fysisk ting vil være mulig til høsten med tanke på covid-situasjonen, sier Svendsen.

– Hvorfor mener du dette spørsmålet bør vente til man kan samles fysisk?

– Vi er blitt veldig vant med Zoom og Teams, men det gir på ingen måte samme dynamikk i diskusjonene og presentasjonene som på et fysisk ting. Dette handler om vi skal boikotte et sluttspill eller ikke, og vi har også tid på oss til å vente til høsten.

Svendsen sier at NFF vil opprette et utvalg som skal gi norsk fotball et bredest mulig grunnlag for å ta stilling til en eventuell boikott.

– Vi vil sette sammen et bredt sammensatt utvalg som sørger for at saksgrunnlaget som legges fram for tinget har nødvendig bredde og legitimitet, så vi ikke beskyldes for å være ubalanserte.

– Hvem bør sitte i et slikt utvalg?

– Det bør være bredt sammensatt, både fra fotballen og politikken. Så langt har vi jobbet med både LO og ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen), svarer Svendsen.

Han er klar over at fotballtinget på søndag har mulighet til å avgjøre Qatar-spørsmålet umiddelbart, men sier han ikke frykter en boikott allerede der.

– Jeg frykter ikke tinget, men vi er forberedt på begge utfall.

– Hva vet du om konsekvensene fra FIFA rent sportslig dersom Norge boikotter VM i Qatar?

– Vi vet veldig lite om det. Dersom vi er involvert i en boikott, vil det bli en sak i FIFAs disiplinærkomité. Det er grunn til at tro at dersom vi sier fra oss interessen for å være med i sluttspill, får vi heller ikke være med i kvaliken til sluttspillet. Men jeg ønsker ikke å legge så stor vekt på de sportslige og økonomiske konsekvensene. Nå ønsker vi en grundig saksbehandling av spørsmålet om boikott, sier Svendsen.