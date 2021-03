En brobygger og rett og slett en real fyr

Ap-leder Jonas Gahr Støres tårer i Stortingets vandrehall beskriver det sjokket som rammet LO, Arbeiderpartiet og hele norsk arbeids- og samfunnsliv tirsdag. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen våknet ikke i morges. I løpet av natten sluttet det store hjertet hans å slå.

Den svære bamsen av en fagforeningsleder kunne sikkert skremt vannet av hvem som helst en mørk høstkveld, men Hans-Christian Gabrielsen storhet består først og fremst av hvor raus og inkluderende han var. Han var rett og slett en veldig real fyr, som tok seg tid til å lytte og som var langt mer opptatt av å finne løsninger enn å yppe til konflikt.

Han ikke vil stå igjen som en av de mest brautende og høylytte LO-lederne, men jeg vil første og fremst huske en fagforeningsleder med et brennende engasjement for vanlige arbeidsfolk.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Et av mine første møter med Gabrielsen var da jeg som VG-journalist for 16 år siden intervjuet den daværende nestlederen i Fellesforbundet. Sammen med Aps Trond Giske var Gabrielsen arkitekten bak et historisk kompromiss i Ap om gasskraftverk, en sak som hadde splittet og plaget arbeiderbevegelsen det siste tiåret.

«Brobygger» var det første ordet som falt ned i mitt hode da jeg skulle finne ord som kan beskrive han. For av hans store styrker var evnen til å finne felles løsninger mellom sterke motsetninger, ikke minst mellom miljø-opposisjonen og industriarbeiderne.

Det preget Gabrielsens politiske karriere. Striden om gasskraftverk ble raskt erstattet av en like splittende kamp om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Gabrielsen var en viktig støttespiller for Jonas Gahr Støre da Ap-landsmøtet vedtok et historisk kompromiss om Lofoten og Vesterålen i 2017. Han har også vært en forkjemper for at fagbevegelsen og industrien må være en sentral medspiller på omstillingen til nullutslipps-samfunnet.

Det sies ofte om politiske ledere at deres styrke også kan være deres svakhet. Temperament og engasjement kan fort ta overhånd for enkelte. Følelser kan løpe løpsk. For Gabrielsens del vil jeg heller peke på mangelen på kynisme. Det var en av hans virkelig gode sider. Men det kunne innimellom frustrere enkelte utålmodige sjeler i Ap og LO. Gabrielsen var ikke kjent for å dundre de svære arbeidsnevene sine i bordet. Han lente seg heller en anelse frem og satte de milde, men bestemte, øynene sine i deg for å understreke at han mente alvor.

Hans-Christian Gabrielsen var mer opptatt av resultater for vanlige arbeidsfolk enn av politisk konfrontasjon.

Det er mange som har noe å lære av han.