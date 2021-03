Christina (25) vil ikke ha barn: – Det eneste jeg ønsker er respekt

Allerede i ung alder bestemte Christina Elena Martinsen seg for at hun ikke ønsket seg barn.

Nå har hun blitt 25 år og ønsket er fortsatt det samme. Likevel må hun stadig forklare og forsvare valget sitt.

– Det eneste jeg ønsker er å bli møtt med respekt, sier Christina Elena Martinsen til God morgen Norge, og fortsetter:

– Jeg får høre at jeg kommer til å angre, at jeg kommer til å være ensom når jeg blir gammel og at jeg ikke skjønner hva jeg går glipp av. Mange mener det viktigste en kvinne kan gjøre er å få barn, for det er meningen med livet, fortsetter Christina.

Nå har 25-åringen fått nok av krasse kommentarer og bastante meninger.

– Jeg vet at jeg ikke er den eneste som møter på de holdningene i hverdagen. Men det er veldig kjipt at det er så lite respekt ute og går, om jeg kan si det på den måten. For det er tross alt et personlig valg som ikke angår noen andre enn meg selv, sier Christina.

Se hele intervjuet øverst i saken!

FRIVILLIG BARNLØS: Christina (25) vet at hun ikke ønsker barn i fremtiden. Foto: Privat

Forventningen om at kvinner skal få barn

Psykolog Karen Kollien Nygaard har møtt mange i samme båt som Christina, gjennom sin over 20 år lange karriere.

Hun tror noe av grunnen til at vi er så opptatt av om folk får barn eller ikke, er at barn, familie og samfunn er det hun kaller ur-temaer.

– Den kvinnelige kontrakten med samfunnet er å bli mamma, sier Kollien Nygaard.

Hun tror mange av dem som har, eller vil ha, barn glemmer at det de føler inni seg inne nødvendigvis er allment.

– Og så glemmer man at det er veldig mange andre måter å føle på et liv, og ikke alle har lyst på barn, fortsetter psykologen.

– Jeg tror mange går inn i en sånn redningsaksjons-modus. Man tenker: «Det går ikke an å mene det, da må vi redde henne», istedenfor å bli nysgjerrig.

NYSGJERRIGHET: Psykolog Karen Kollien Nygaard mener det viktigste er å møte andre med nysgjerrighet. Foto: God morgen Norge

Kollien Nygaard tror vi mennesker blir lykkelige av å ha en form for mening i livet.

– Hva som gir mening er jo veldig individuelt. Mening er liksom nøkkelen til lykke. Og for mange er det å få barn. Men får man ikke barn betyr ikke det at man lever ulykkelig og at det er et stort hull der, for vi har jo alle sammen evnen til å fylle livet med ting som gir oss mening.

Vær nysgjerrig, ikke bastant

Christina sier hun har forståelse for at folk stiller spørsmål rundt valget hennes, spesielt de som har barn selv og er fornøyde med det.

– Å få spørsmål er greit, men jeg setter ikke pris på krasse og bastante kommentarer om at jeg tar feil og kommer til å angre. Det er veldig forskjell på hvordan man møter folk. Det aller viktigste er å møte personer med respekt, forklarer 25-åringen.

Psykolog Karen Kollien Nygaard tror nøkkelen er å møte andre med nysgjerrighet.

– Jeg tror det er mest form som blir feil her. Mange kunne hatt mye bedre diskusjoner om det hvis man ikke gikk inn og var så bombastisk. Jeg sverger til én måte å gjøre det på, og det er å være nysgjerrig. Det å undre. Stille spørsmål som «Hva tenker du? Hvordan ser du for deg fremtiden din? Hva drømmer du om?».

Hun understreker samtidig at det er svært viktig at kvinner ikke lar seg presse til å få barn, hvis de ikke ønsker det.

– Du skal bære dette barnet, du skal ta vare på dette barnet. Hvis man gjør dette av plikt, så blir det en ganske røff opplevelse. For det er jo en del, i hvert fall som jeg har snakket med, som har fått barn fordi folk har sagt det, og som har angret, sier Kollien Nygaard.