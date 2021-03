Hver gang vi møtes-trioen avslører musikalsk samarbeid: – Vi fant tonen umiddelbart

Årets sesong av Hver gang vi møtes er over for denne gang og artistene har gått hvert til sitt. Men for noen har den uken de spilte inn programmet på Vestre Kjærnes gård satt dype spor.

Arne Hurlen (50), Stian «Staysman» Thorbjørnsen (39) og Trygve Skaug (36) fikk et nært forhold etter Hver gang vi møtes, og nå kan de avsløre at det har oppstått et musikalsk samarbeid mellom de tre artistene.

– Arne har allerede levert et par vakre melodier til den nye plata mi, og jeg håper jeg skal få samarbeide om mange ting i fremtiden med begge to. Det er godt å dele mikser og ting underveis i låtskriverprosessen, og vi har blitt gode sparringspartnere på det alle tre, forteller Skaug til TV 2.

Han forteller at de tre har møttes en del, når det har vært innenfor koronareglene. Men de meldes og har ukentlig kontakt.

KOMPISER: Trygve Skaug, Staysman og Arne Hurlen småprater under opptak av Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Knyttes evige bånd

Postgirobygget-vokalist Hurlen kjente Thorbjørnsen fra tidligere. Han hadde møtt «Staysman» backstage noen ganger og visste at han i årevis alltid har avsluttet konsertene sine med en coverversjon av Postgirobyggets «Idyll».

Skaug hadde han aldri møtt før, og lenge trodde han at Skaug var en 68 år gammel dikter fra Nord-Norge.

– Fine folk er alltid lette å bli kjent med. Vi fant tonen som trio umiddelbart. Glade i livet som vi er, hadde vi store problemer med å gå og legge oss etter opptaksslutt, og vi ble sittende i timer med vin og øl og diskutere alle aspekter ved universet og dybden i personlige ting. Da knyttes det evige bånd, forteller Hurlen til TV 2.

Hurlen kan fortelle at de tre har møttes ved noen anledninger i vinter og mimret og sett programmet over en god flaske.

– Vi har møttes noen ganger, og jeg har sett to programmer med Trygve og ett med Stian og Trygve. Da var vi hjemme hos meg, og Trygve hadde med whiskey. Til vår store overraskelse var flasken tom da vi våknet dagen etter, forteller Hurlen muntert.

GODE SAMTALER: Trygve Skaug og Arne Hurlen i hyggelig samtale på Vestre Kjærnes gård. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Arne er et forbilde

Skaug har vært stor fan av Postgirobygget siden han var tenåring, så derfor var det ekstra stas å bli kjent med Hurlen under innspillingen av Hver gang vi møtes.

– Arne har jeg hørt masse på siden jeg var 13 år, og han er et stort forbilde. Stian har jeg hørt mindre på, men kjent til via TV og sosiale medier. Jeg visste ikke noe særlig om dem som personer i forkant, forteller Skaug.

– Hva slags vennskap har dere nå?

– Vi ringes et par ganger i uka, og vi har gjort det siden vi var på gården. Det har blitt et godt og trygt vennskap utav det, som kjennes godt å pleie. Jeg ser for meg at vi har noe som gjør det lett for vennskapet å vare til vi blir gamle, skrukkete og rare, sier Skaug.

Det har ikke lyktes TV 2 og få en kommentar fra Stian Thorbjørnsen.

