Toppklubber ut mot egne ledere: – Håndball-Norge er veldig splittet

Norsk håndball er en idrettene som lider mest under den pågående stansen av toppidrett her til lands.

Nå har det attpåtil oppstått en strid om hvordan sesongen bør ferdigspilles.

Kort fortalt: Styret i Norsk Topphåndball (NTH), klubbenes egen interesseorganisasjon, har nå kommet med en innstilling til håndballforbundet om hvordan dette bør foregå.

Problemet er at majoriteten av klubben i herrenes eliteserie ikke ser ut til å støtte forslaget.

– De har landet på en beslutning som ikke er forankret i klubbene

En beslutning vil etter planen bli tatt på forbundets styremøte førstkommende fredag.

Forslaget til NTH består i at de åtte beste lagene i serien (basert på halvspilt sesong) går direkte til et sluttspill som etter planen skal starte 8.april. Ingen lag rykker ned, mens vinneren av 1.divisjon etter halvspilt sesong (Kristiansand) rykker opp. Ergo vil Rema 1000-ligaen utvides fra 13 til 14 lag neste sesong.

Etter det TV 2 forstår, var det imidlertid bare fem av klubbene som var for dette forslaget. Seks var imot, mens de to resterende klubbene ikke tok et klart standpunkt.

Elverum, som i så fall vil bli utpekt til seriemester, forstår lite av beslutningen til sin egen interesseorganisasjon.

– Klubbene er ikke enige om dette. Det er veldig splittet. Av de 13 lagene i eliteserien, så var det seks klubber som stemte imot det forslaget og heller ville gjennomføre sesongen så langt det lar seg gjøre, sier daglig leder i Elverum Håndball, Mads Fredriksen, til TV 2, og poengterer:

– NTH sitt styre har landet på en innstilling som ikke er forankret i klubbene.

– Hvordan kan det skje?

– Det lurer jeg også på. Innstillingen til styret burde være at klubbene er uenige.

Daglig leder i FyllingenBergen, Vidar Gjesdal, stusser også.

– Jeg er uenig i beslutningen til NTH. Det riktige vil være å ferdigspille serien så langt det lar seg gjøre i stedet for å stoppe halvveis. Man kan jo fort ende opp med to halvferdige produkter om vi ikke klarer å fullføre sluttspillet. Jeg opplever en veldig splittelse i ligaen. Forbundet må avgjøre dette, og tilbakemeldingen fra NTH bør være at det er en splittelse her. De trenger ikke å ta en part i dette, sier Gjesdal.

Innstilte slik de gjorde på grunn av smittevern

Styrelederen i NTH forsvarer beslutningen, selv om han ser innvendingene fra Elverum og Fyllingen.

– Vi landet på denne innstillingen med tanke på smittevern og at det blir et urealistisk antall kamper om vi skal forsøke å ferdigspille serien, sier Trond Knutsen.

– Men flertallet av klubbene var vel imot dette?

– Det var vel ikke en direkte avstemming hos klubbene. Men det var veldig delte meninger om den riktige måten å gjøre dette på. Det skal vi ikke legge skjul på.

– Man hadde vel tatt en beslutning på dette før sesongstart. Bør man da ta en ny beslutning nå, når alle klubbene kan ha sine egne agendaer?

– Det er utfordringen her. Vi er vel strengt tatt inhabile alle sammen. Men beslutningsgrunnlaget går på smittevern, sier han.

– Bør ikke en interesseorganisasjon sin innstilling representere majoriteten i klubbene?

– Det kan du si. Vi har lyttet til klubbene, men vi hadde vel besluttet dette før møtet, sier han, og presiserer at det er forbundet som til syvende og sist bestemmer dette.

Frykter ny runde mer permitteringer

Både Elverum og Fyllingen argumenterer med at et sluttspill for de åtte beste lagene vil gjøre at de fem dårligste lagene i serien da vil stå uten tellende kamper fra desember 2020 til september 2021.

Det kan få sportslige konsekvenser for de fem lagene, samt at den stillstanden kan resultere i en rekke permitteringer.

– Den ideelle løsningen vil være å gjennomføre seriespillet så langt de lar seg gjøre, og deretter avgjøre opp - og nedrykk, slik man bestemte seg for før sommeren, sier Fredriksen i Elverum.

Knutsen i NTH peker på at et alternativ er å lage et kamptilbud også for klubbene som ikke kommer med i sluttspillet, og han har stor forståelse for bekymringene som både Fredriksen og Gjesdal tar opp.

– Jeg ser argumentasjonen, men beslutningen er tatt fordi det er så mye usikkerhet rundt åpning av aktivitet og forskjellene fra region til region. Permitteringer vil ikke være sunt under noen omstendigheter, men det er klart at det kan bli tilfelle, sier Knutsen.