Gråtkvalt Støre: – Han var en bauta

Støre har snakket med Gabrielsen flere ganger de siste dagene. Han sier dødsfallet kom som et sjokk.

– Det er med dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at Hans-Christian brått er gått bort. Han var en bauta som levde og brant for solidaritet, rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre.

– Jeg vil oppsummere Hans-Christian som en av de nærmeste jeg har hatt i politikken. En jeg har blitt kjent med. Vi fant ut av hverandre på en måte som har betydd veldig mye for meg, sier en gråtkvalt Ap-leder.

– Jeg har ikke hatt noen bedre partner

Støre beskriver den avdøde LO-lederens om en bauta, både fysisk og personlighetsmessig.

– Ordet bauta faller lett som beskrivelse på Hans-Christian, i Fagbevegelsen, men i Arbeiderpartiet har han vært lojal, alltid stilt opp. Han har hatt tillitsverv i Buskerud Arbeiderparti, i sentralstyret, påtatt seg verv selv om han har hatt en stor arbeidsbyrde. Jeg må si at jeg ikke har hatt noen bedre partner, både personlig og politisk, sier Støre mens han kjemper mot tårene.

– Når det har vært tøft har Hans-Christian vært der, og han har vært en god skulder å lene seg på. Når du trengte et råd, enten personlig, politisk eller noe som var knyttet til arbeidsliv, så lyttet han alltid.

– Han bar den norske modellen i sin personlighet.

Støre forteller at han har hadde flere nære samtaler med Gabrielsen om hvordan de kunne trygge lønninger og pensjoner for Hydro-ansatte som nå får ny eier så sent som i helgen.

– Måten han brant for den saken forteller egentlig i sanntid om hvem Hans-Christian Gabrielsen var.

– Hans-Christian Gabrielsen bar i sin personlighet den norske modellen, vil jeg si, og jeg vet at folk i NHO, folk i regjeringsapparatet, vet at Hans-Christian var hel ved. I dag har vi snakket om koronasituasjonen her i Stortinget, om hvordan fellesskapet har stilt opp. En viktig del av fellesskapet er partene i arbeidslivet, og Hans-Christian bar det, slår Støre fast.

– Hva vil du personlig savne mest?

– Jeg har blitt kjent med Hans-Christian over årene, og jeg husker jo etter valget i 2017, som var dårlig for oss, så var han den første som jeg opplevde som sa at «dette skal vi klare. Vi skal komme videre og spile på lag». Jeg har hatt mye å kunne lene meg på. Han var raus, både fysisk og som person. Jeg vil alltid oppsummere han som en av de nærmeste jeg har hatt i politikken. Vi fant ut av hverandre på en måte som betyr veldig mye for meg, sier en sterkt preget Ap-leder.

Stoltenberg i sorg

Tidligere Arbeiderparti-leder og generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, minner også sin tidligere kollega.

– Det er med stor sorg jeg har mottatt meldingen om at Hans Christian Gabrielsen er død. Med Hans Christians død har LO mistet en stor leder, arbeiderbevegelsen mistet en bauta og jeg mistet en god venn. Jeg hadde gleden av å samarbeide med ham gjennom flere tiår.

MINNES GABRIELSEN: Jens Stoltenberg Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Han hadde en mild fremtoning, men sto alltid opp for det han trodde på. Han glemte aldri hvor han kom fra, og visste alltid hvor han ville. Derfor gjorde han LO enda sterkere, og viste arbeiderbevegelsen vei inn i en ny tid. Mine varmeste tanker går til kona Trine og datteren Camille, sier Stoltenberg.

– Tungt å stå her nå

Byrådsleder Raymond Johansen holdt tirsdag pressekonferanse om koronatiltak i Oslo, men hadde først noen ord å si om Gabrielsen.

– Det er tungt å stå her nå. For en halvtime siden fikk jeg den vonde beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død. Det kom som et stort sjokk, sier Johansen.

– Jeg og mange andre har mistet en god venn gjennom mange år. LO og vår bevegelse har mistet en hardtarbeidende, varm og klok leder som hadde mye ugjort. Det føles helt uvirkelig.

Johansen sender sine varmeste tanker og medfølelse til Gabrielsens nærmeste.

– Jeg har ikke ord

Stortingsrepresentant Martin Kolberg sliter med å finne ordene for å beskrive dødsfallet.

– Det er noen ganger vi sier at vi ikke ord. Men nå er det grunn til å si det. Jeg har ikke ord. Jeg kjenner at jeg er i dyp sorg, sier Kolberg.

– Tanken går selvsagt først fremst til familien. At han som ungt mennesker er død det er helt tragisk. Det er også et stort tap for arbeiderbevegelsen. Han var en viktig bærer av arbeiderbevegelsens verdier som industriarbeider og sosialdemokrat, sier Kolberg som snakket med Gabrielsen senest på fredag.

– Han var er varmt og hyggelig menneske, men også bestemt når det var behov for det.

Minnes av Gro Harlem Brundtland

Tidligere statsminister og AP-politiker Gro Harlem Brundtland ser tilbake på gode minner med Gabrielsen.

– Det er med dyp sorg jeg har mottatt det tragiske budskapet om at vi har mistet en så ung, aktiv og høyt skattet LO-leder midt i sitt viktige virke for de verdier og mål arbeiderbevegelsen står for. Til tross for at det er en generasjon mellom oss som ledere, har jeg mange sterke og gode minner fra vårt arbeid sammen, sier Brundtland.

– Særlig sterkt husker jeg minnedagen på Utøya i august 2017 da vi innviet nye bygg og døpte «Gro salen». Hans-Christian Gabrielsen vil bli dypt savnet, avslutter Brundtland.

– En stor, snill kjempe

Anniken Huitfeldt (Ap) var i møte med Gabrielsen mandag. Hun forteller at de er i sjokk etter nyheten om fagforeningslederens bortgang.

– Han var den store tryggheten vår. Han var en sånn stor, snill kjempe som skulle sitte som LO-leder i mange år til. Jeg klarer ikke å forstå det, sier en tydelig preget Huitfeldt.

Gabrielsen var medlem av Akershus Arbeiderparti, hvor Huitfeldt er leder, og de to hadde derfor mye kontakt.

– Vi møttes på møter overalt. Han var også en man alltid kunne snakke med om hvordan du har det.

– Mistet en av sine mest ruvende ledere

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier at hun er i dyp sorg etter den triste beskjeden.

– Det var med dyp sorg jeg mottok budskapet om Hans-Christian Gabrielsens død. Hans-Christian var en dyktig, solid og høyt respektert LO-leder.

– For Arbeiderpartiet var han en kjær partikamerat og tillitsvalgt. Arbeiderbevegelsen har i dag mistet en av sine mest ruvende ledere.

– Hans-Christian hadde så mye ugjort i vår bevegelse.Selv hadde jeg mange gode samtaler om både politikk og livet med Hans-Christian. Jeg satte usigelig stor pris på han som kollega, men ikke minst som venn. Han etterlater seg et stort tomrom og vil bli dypt savnet. I dag går tankene til kona Trine, datteren Camille og resten av hans nærmeste familie, siert Stenseng.