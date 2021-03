Opprettet sikkerhetssone etter brann i maskin: – Det er lagret farlige stoffer i området

Alle nødetatene rykket ut til Straume i Bergen etter at det brøt ut brann i en maskin.

Nødetatene rykket ut til en brann i et sinkanlegg på Straume i Bergen cirka klokken 12.30.

– Det brenner i en maskin som renser stål og brannvesenet driver slukking. Maskinen står inne i en hall på et anlegg og det skal være en god del røykutvikling, sa operasjonsleder Tatjana Knoppen.

Personellet ved industrianlegget ble evakuert, og det ble også opprettet en sikkerhetssone på 300 meter.

– Det lagres en del farlige stoffer i området. Dette skal være i sikker avstand fra der det brenner, så dette er for å være føre var, sa operasjonslederen videre.

Klokken 14.00 skriver politiet at brannen er under kontroll, og at evakueringen og sikkerhetssonen er opphevet.