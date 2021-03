LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (53) er død

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død, 53 år gammel.

TV 2 får opplyst at Gabrielsen døde natt til tirsdag i sin bolig på Slemmestad, uten forvarsel.

Til Dagbladet sier politiet at Gabrielsen døde av hjertesvikt.

53-åringen etterlater seg far, kone og datter på 23 år.

– Kom som et sjokk

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har snakket med Gabrielsen flere ganger de siste dagene. Han sier dødsfallet kom som et sjokk.

– Det er med dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at Hans-Christian brått er gått bort. Han var en bauta som levde og brant for solidaritet, rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre.

Byrådsleder Raymond Johansen holdt tirsdag pressekonferanse om koronatiltak i Oslo, men hadde først noen ord å si om Gabrielsen.

– Det er tungt å stå her nå. For en halvtime siden fikk jeg den vonde beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død. Det kom som et stort sjokk, sier Johansen.

I SORG: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap). Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg og mange andre har mistet en god venn gjennom mange år. LO og vår bevegelse har mistet en hardtarbeidende, varm og klok leder som hadde mye ugjort. Det føles helt uvirkelig.

Johansen sender sine varmeste tanker og medfølelse til Gabrielsens nærmeste.

– Ufattelig beskjed

Statsminister Erna Solberg betegner dødsfallet som «utrolig trist».

– Han var en ung mann. Gabrielsen er en person vi har vært politisk uenig med i saker, men også en person regjeringen har samarbeidet mye med. Han var en hyggelig person, sier Solberg, som talte i Gabrielsens 50-årsdag.

Hennes tanker går til Gabrielsens nærmeste familie og medarbeidere.

SV-leder Audun Lysbakken var også preget da han møtte pressen tirsdag ettermiddag.

– Dette var en ufattelig beskjed å få. Vi deler den dype sorgen som alle i LO føler nå. Det er en kjempe i norsk arbeiderbevegelse som har gått bort. Hans-Christian var en tøff og handlekraftig leder, akkurat slik arbeidsfolk har trengt i dette kriseåret, sier Lysbakken.

Han beskriver Gabrielsen som en lyttende, raus og nytenkende leder, som vil bli dypt savnet.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs representantskapsmøte i februar 2020. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

LO-familien i sorg

Gabrielsen ble leder i LO på kongressen i 2017. Han kom opprinnelig fra Fellesforbundet, og var nestleder i LO de fire foregående årene.

– Det er med dyp sorg vi i dag mottok den triste meldingen om Hans-Christian. Mine tanker går nå til kona Trine og datter Camille, samt hans nærmeste familie. Jeg har mistet en god venn, og LO har mistet en ruvende leder som hadde mange års virke foran seg, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, til FriFagbevegelse.

– Hans-Christian var en avholdt leder som vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Han var svært respektert og hadde stor tillit langt utover egne rekker. Hele LO-familien er i sorg, sier Hessen Følsvik.

Hun ber om respekt for at familien ønsker ro i tiden framover.

Leder i LO Rogaland, Eirin Sund, sier til TV 2 at det er med stor sorg de mottok budskapet om Gabrielsens bortgang.

– Han hadde et stort og brennende engasjement for arbeidsfolk, også for oss som jobber i LO. Mine tanker går nå til Hans-Christian sine nærmeste, sier Sund.

– En flott mann

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møtte også Gabrielsen mandag. Han kaller nyheten om Gabrielsens bortgang sjokkerende og trist.

– Først og fremst går tankene mine nå til hans nærmeste familie. Hans-Christian Gabrielsen var utrettelig engasjert for arbeidsfolk i Norge. Gabrielsen ga klar beskjed om hva LO mente, men var også konstruktiv og opptatt av å finne løsninger, sier Isaksen.

Arbeidsministeren husker Gabrielsen som en som kunne kunsten å bryte opp en anspent stemning med en spøk eller morsom kommentar.

– Senest i går hadde vi møte med Hans-Christian, hvor han som vanlig var både tydelig og konstruktiv da vi diskuterte situasjonen for EØS-arbeidstakere som ikke får komme på jobb i Norge. Dette er et stort tap for LO, trepartssamarbeidet og hele det norske samfunnet, sier Isaksen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller dødsfallet uvirkelig og trist.

– Han var en flott mann, et varmt menneske og en god samtalepartner. Han var en samlende og sterk LO-leder som hadde tillit i ulike miljøer. Det var mye varme rundt ham. Jeg kommer til å huske Hans-Christian som en person som skapte stor tillit, og det er sånn en god og samlende LO-leder skal være, sier Vedum.

– En real og dyktig leder

Gabrielsen hylles også av hovedorganisasjonen Virke.

– Det er med stor sorg vi har fått vite at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død. Han var en real og dyktig LO-leder, som var høyt respektert i partssamarbeidet. Han vil bli dypt savnet. Mine tanker går nå til hans familie og kolleger i LO, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.