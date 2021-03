Sterkt preget byrådsleder: – Situasjonen er svært alvorlig

Oslo kommune er inne i sin femte måned med sosial nedstenging, men smittetallene øker fortsatt og det siste døgnet ble det registrert 293 nye koronasmittede i hovedstaden.

Det er godt over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke, og det nest høyeste døgntallet til nå i pandemien.

Innfører rødt nivå

Tirsdag formiddag informerte byrådsleder Raymond Johansen om hvilke tiltak som gjelder i hovedstaden de kommende ukene.

– Grepene vi har tatt til nå, og som har funket før ser ikke ut til å være like virksomme nå, sa byrådslederen i sin åpning.

I forrige uke ble over 1300 Oslo-folk smittet. Det er det høyeste tallet noensinne.

Dette er de nye tiltakene * Rødt nivå i barnehager og grunnskoler. * Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges. * Fritidsklubbenes innendørslokaler holdes helt stengt. Alle eksisterende tiltak videreføres: * Alle serveringssteder må holde stengt, med unntak av takeaway. * Med unntak av matbutikker, apotek og andre butikker med unntak, må alle butikker holde stengt. * Forbud mot alle arrangementer og skjenking av alkohol. * Treningssenter, teater og kinoer må holde stengt. * Rødt nivå i videregående skole. Byrådet anmoder for øvrig befolkningen om å: * Møte færrest mulig. * Unngå besøk hjemme. * Ha færrest mulig nærkontakter. * Holde størst mulig avstand til dem du møter. * Ungdom og foreldre: sosiale samlinger innendørs bør nå unngås helt.

Derfor strammes det ytterligere inn i Oslo, og tiltakene varer helt frem til påske.

Som TV 2 tidligere kunne melde tirsdag går alle skoler og barnehager i Oslo over til rødt nivå.

– Ikke noe valg

– Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges. Det samme med fritidsklubber, sier Johansen.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier at barn og unge allerede har betalt en svært høy pris under pandemien. Men at de muterte variantene gjør at de ikke har noe annet valg, enn å stramme inn på nytt.

Butikker forblir stengt

Samtidig videreføres alle eksisterende tiltak.

– Det betyr blant annet at alle serveringssteder må holde stengt med unntak av takeaway.

Alle butikker med unntak av matbutikker og apotek må fortsatt holde stengt. Forbudet mot arrangementer, skjenking av alkohol, stenging av treningssenter, teater og kinoer videreføres.

– Det som sier aller mest om alvoret i situasjonen er tallet på antall innleggelser. På tre uker har antall innleggelser på sykehus i Oslo og på Ahus gått fra 18 til 76 pasienter, sier Johansen.

– Faren er ikke over

Johansen advarer folk om å senke skuldrene.

– Vi får positive nyheter om at flere vaksiner er på vei. Vi kan begynne å tro at denne krisen snart er over. Vi har vendt oss til å leve med en dødelig pandemi, og kan begynne å senke skuldrene. Det er farlig, sier han.

Johansen understreker at faren ikke er over.

– Akkurat nå er situasjonen svært alvorlig.

KREVENDE: Helsebyråd Robert Steen tegner et krevende bilde av smittesituasjonen i hovedstaden. Foto: Erik Edland / TV 2

Byrådslederen ber alle Oslos innbyggere om å møte færrest mulig, og unngå besøk hjemme.

– Ha færrest mulig nærkontakter, og hold størst mulig avstand til de du møter. Sosiale samlinger innendørs bør nå unngås helt, sier han.

Økt med 600 prosent

Det er særlig i aldersgruppen 10-19 år at smitten øker. Helsebyråd Robert Steen forteller at smitten har økt med 600 % i denne gruppen mellom uke 6 og 9.

Veien ut av pandemien er vaksinering, og heldigvis ser det ut til at vaksinene beskytter også mot de vanligste muterte variantene. Per 8. Mars var det i Oslo satt 65.400 vaksinedoser. Vi vaksinerer nå i gruppa 75 til 84 år, og i løpet av denne uka vil nær halvparten av alle disse være vaksinert i Oslo, sier Steen.