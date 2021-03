Erling Lorentzen er død

Erling Sven Lorentzen gikk bort tirsdag etter kort tids sykdom, opplyser Det norske kongehuset. Han ble 98 år gammel.

– Det er med stor sorg vi har mottatt det triste budskapet om at Erling Sven Lorentzen er sovnet inn. Våre tanker går til hans nærmeste, som har mistet en god far, svigerfar, bestefar og oldefar, sier Kong Harald i en uttalelse på vegne av Kongefamilien.

Erling Sven Lorentzen ble født 28. januar 1923. Han var utdannet fra Harvard Business School, og har gjennom store deler av sitt liv drevet næringsvirksomhet i Brasil.

Han var gift med Hans Majestet Kongens eldste søster, Prinsesse Ragnhild. Paret giftet seg i Asker kirke 15. mai 1953. Sammen fikk de tre barn.

– Vår kjære far, Erling Lorentzen, sovnet stille inn i Oslo i dag, 9. mars 2021, opplyser Lorentzens familie til NTB via Slottet.

Gjort stor suksess

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen, sier at det er en vellykket forretningsmann som sovnet inn i en alder av 98 år.

Lorentzen ble født inn i en skipsrederfamilie, og har vært en av nåtidens få gjenlevende motstandsmenn fra andre verdenskrig.

Isaksen sier at Lorentzen hele tiden har holdt en lav profil, fordi han ikke har representert kongehuset. Samtidig som Lorentzen var gift med Prinsesse Ragnhild, har han gjort stor suksess som forretningsmann.

– Det var meningen at Prinsesse Ragnhild og Lorentzen bare skulle bo ett par år i Brasil. Men de bodde der hele deres voksne liv, og Lorentzen solgte selskapet sitt for flere milliarder for inntil noen år siden, sier Isaksen.

Aktiv og sprek mann

De ferierte hver sommer til Norge, og har på den måten alltid hatt et bånd til hjemlandet. Lorentzen har inntil nå nylig reist frem og tilbake mellom Norge og Brasil, ifølge Isaksen.

– Han var en veldig aktiv og sprek mann helt til det siste. I 2016 hoppet han i fallskjerm, og har engasjert seg i debatten om «Atlantic Crossing», sier han.

Isaksen har inntrykk av at forholdet mellom kongehuset og Lorentzen har vært godt siden Prinsesse Ragnhilds bortgang, og etter at Lorentzen fikk nytt følge.

– Kongehuset har alltid invitert han til familiebegivenheter, så jeg har inntrykk av at de har hatt en god relasjon hele veien, sier han.