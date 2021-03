Mye tyder på at Volkswagen ID.4 blir en av Norges mest solgte biler i år.

VWs elektriske SUV hadde premiere i fjor høst. Da åpnet også den norske importøren for bestilling av First Edition-utgavene.

Denne uken kom første båtlast med biler til landet. Flere hundre eksemplarer er nå på vei ut til forhandlerne. Mandag skal de første bilene registreres. Og utover i neste uke kommer det så stadig flere eksemplarer ut på norske veier.

First Edition ble solgt i to utgaver: : ID.4 1ST og ID.4 1ST Max.

De har en batteripakke på 77 kWt netto, og rekkevidde på inntil 496 km for ID.4 1ST og inntil 487 km for ID.4 1ST Max.

Begge tallene er etter WLTP-målemetoden. Disse modellene har bakhjulsdrift, 4x4 kommer senere. VW tar nå imot bestillinger av utgaven med firehjulstrekk. Denne skal hete GTX og de første bilene her skal være klare til utlevering sommeren 2021.

Her er et svært tidlig eksemplar av ID.4 i Norge, interessen for bilen har vært svært stor her hjemme.

ID.4 starter med bakhjulsdrift

426.900 kroner var startprisen på ID.4 1ST. Max-utgaven kostet på sin side 509.500 kroner.

Nå er salget av First Edition avsluttet, tidligere i år åpnet Volkswagen for bestilling av flere modeller, basert på to motoreffekter og to batteristørrelser.

Fortsatt tilbyr Volkswagen kun utgaver med bakhjulsdrift. 4x4 kommer ikke før til våren, det er nok noe mange norske kunder vil vente på.

Her er ID.4 i Norge – lenge før tiden

VW går for et stramt og ganske minimalistisk interiør i sine ID-modeller.

Lavere startpris

Motoreffektene som nå tilbys er på 170 eller 204 hk. Batteripakkene er på 52 eller 77 kWt. VW stiller med syv ferdigspesifiserte modeller.

Med dette ble også startprisen på ID.4 lavere. Den nye innstegsmodellen er utgaven som heter ID.4 Pure Performance, den har startpris på 349.000 kroner.

Bilen har batteripakken på 52 kWt (netto), noe som gir en rekkevidde på inntil 343 kilometer. ID.4 Pure Performance kan lades med inntil 7,2 kW AC (hjemmelader), eller 100 kW DC hurtiglading. Varmepumpe er ekstrautstyr på innstegsmodellene, som er basert på den minste batteripakken.

Blir en tøff konkurrent: 25 biler er allerede i Norge

Skiboks er ikke tilfeldig, ID.4 er en SUV i familiebilklassen.

Innvendig lyssystem

VW opplyser at bilen kommer med en god del utstyr standard. For eksempel LED-lykter, 18-tommers lettmetallfelger, førerasistentsystemene «Front Assist» og «Lane Assist». Adapiv cruisekontroll er også inkludert. Desssuten sikkerhetssystemene «Pre-crash» kollisjonsbeskyttelse, tretthetsvarsling og bremse- og svingassistent for møtende trafikk når kjørebanen krysses.

Det karakteristiske innvendige lyssystemet, «ID. Light», er standard, sammen med navigasjon med 10’’ infotainmentskjerm, trådløs «App-connect», stemmestyring, nøkkelfri start og trafikkskiltgjenkjenning. Alle som bestiller de forhåndskonfigurerte modellene, får også tre års mobilitetsgaranti inkludert.

Skoda Enyaq: Nå er de første 25 bilene i Norge

De første utgavene av ID.4 har bakhjulsdrift.

Hurtiglading på Pro Performance

Utstyrsversjonen Style vil gi mulighet for oppgraderinger av interiøret, samt inkludere en Designpakke med blant annet lyslist mellom frontlyktene og LED-Matrix hovedlykter, en komfortpakke + med blant annet 3-soners klimaanlegg og variabelt bagasjeromsgulv og utvidede førerassistentsystemer med blant annet ryggekamera og Keyless Access.

Pro Performance leveres i fem ferdigspesifiserte utstyrsversjoner. Alle har varmepumpe for oppvarming av kupe og batteri som standard. De fem modellene vil kunne lades med inntil 11 kW AC (hjemmelading), mens hurtiglading kan gjøre med inntil 125 kW DC. Det betyr at 38 minutters ladestopp i teorien kan gi inntil 320 nye kilometer rekkevidde.

