Refser Solberg: – Må begrense ordmengden, så folk lytter når de viktige ordene kommer

Tirsdag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget for hvilke nasjonale tiltak vi kan komme til å måtte innføre dersom smitten ikke går ned.

Det betyr at det ikke innføres noen nye, nasjonale tiltak i dag, og at kommunene fortsatt har ansvar for å slå ned smitten lokalt.

Statsministeren gjentok metaforen om at vi må over én bakketopp til før vi kan ta tilbake hverdagen.

Det er Ap-leder Jonas Gahr Støre kritisk til.

– Jeg synes vi burde være forsiktige med å si at det bare er en topp igjen når vi har det muterte viruset. Jeg synes også det var uavklart redegjørelse. Det er uavklart hvordan statsministeren vil vurdere om vi er på rett vei om en uke eller to, sier han på Stortinget.

STORTINGET: Ap-leder Jonas Gahr Støre under muntlig spørretime på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

– For stor ansvar

Støre reagerer også på at statsministeren understreket at smittesituasjonene er svært alvorlig, samtidig som at hun vil avvente å innføre nye nasjonale tiltak.

– Da legges det et veldig stort ansvar på kommunene, sier Støre.

Ap-lederen mener det er trolig at vi har to krevende måneder foran oss, «kanskje de vanskeligste noen gang», og at dette ikke må underkommuniseres.

– Smitten kan komme ut av kontroll. Jeg mener at vi skal ha større fokus på det, fremfor å tenke at vi i mai kanskje er gjennom fordi det er nok vaksiner. Dette viruset har vært uforutsigbart og det er det fortsatt, sier Støre.

– Må begrense ordmengden

Også Audun Lysbakken reagerer på hvordan Solberg kommuniserer rundt tiltakene.

– På søndag holdt Erna Solberg tale til nasjonen for å varsle tiltak på tirsdag. På tirsdag holder hun redegjørelse for Stortinget for å varsle at tiltak kan komme senere. Regjeringen må begrense ordmengden, så folk fortsatt lytter når de viktige ordene kommer, sier SV-lederen.

Lysbakken sier at han er svært bekymret for at vi går inn i en ny smittebølge, uten at sykehusenes intensivkapasitet er utvidet.

– Det er vanskelig å forstå at regjeringen ikke har brukt det siste året til å ruste sykehusene bedre, sier han.

SV etterlyser en økning i dagpenger til de arbeidsløse som sliter med å betale regningene, og en krisepakke til psykisk helse så barn og unge i helsekø kan få bedre hjelp.

– Erna Solberg mangler fortsatt fullstendig handlekraft når det gjelder løsninger på den sosiale krisen som følger i pandemiens kjølvann, sier Lysbakken.

– Trenger handling

Seher Aydar, vararepresentant for Rødt, understreker at mange er på bristepunktet.

– For at vi skal komme oss gjennom dette, må felleskapet stille opp. Det vi ikke trenger er flere metafor-tunge motivasjonsforedrag som valgkampframstøt fra Høyre. Det vi trenger er krisehåndtering og tiltak mot at krisa forsterker forskjellene, sier Aydar.

Rødt krever en tydeligere plan på hvordan regjeringen skal løse problemene pandemien medfører.

– Stortinget må få tydelige svar på hvordan regjeringa vil løse problemene: for folk i Oslo som er hardt rammet av krisa, for arbeidsledige, i kulturen og serveringsbransjen, og andre som er rammet, sier vararepresentanten.