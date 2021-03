Riksrevisjonen: Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte

På oppdrag fra Stortinget har Riksrevisjonen undersøkt hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt i forbindelse med Alexander Kielland-ulykken.

I rapporten konkluderer de med at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny granskning.

– Vi har funnet svakheter, men ingen av disse undergraver konklusjonen om årsaken til ulykken, sier riksrevisor Per-Kristian Foss på en pressekonferanse.

INGEN NY GRANSKNING: Riksrevisor Per-Kristian Foss la frem rapporten på tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Samtidig går Riksrevisjonen langt i å kritisere oppfølgingen de overlevende og etterlatte fikk i tiden etter ulykken.

Overlevende og etterlatte har i mange år jobbet for en ny granskning av hva som skjedde da boligplattformen kantret den 27. mars i 1980.

Ulykken omtales som den verste på norsk side av Nordsjøen, siden andre verdenskrig.

123 av de 212 som var om bord på boligplattformen døde.

Dette er Riksrevisjones konklusjoner

Hele rapporten ble tirsdag formiddag publisert på Riksrevisjonens nettsider.

I korte trekk konkluderes det med følgende:

De etterlatte fikk ikke oppfølging, og oppfølgingen av de etterlatte var ikke god nok.

Det er ikke grunnlag for å gjennomføre en ny granskning av Alexander L. Kielland-ulykken.

Myndighetene gjorde en grundig jobb med å klargjøre årsakene til ulykken, men enkelte svakheter kan ha bidratt til å svekke tilliten til granskningen.

Ansvarsforholdet rundt ulykken ble ikke fullstendig klarlagt.

Myndighetene har fulgt opp anbefalingene fra granskningen.

– Ikke betydelige nok

Etter ulykken satte Justisdepartementet ned en granskningskommisjon. Kommisjonen kom frem til at ulykken skyldtes utmattingsbrudd i et støttestag.

Ifølge rapporten gjorde myndighetene en grundig jobb med å klargjøre årsakene til ulykken.

Riksrevisjonen konkluderer med at svakhetene i granskningen ikke er betydelige nok til å trekke kommisjonens hovedkonklusjon om årsaken til ulykken i tvil.

– Det er lite sannsynlig at en ny granskning vil kunne frambringe vesentlig ny informasjon om årsakene til ulykken, heter det i rapporten.

Dette begrunnes blant annet med at det er vanskelig å få god informasjon 41 år etter om hvordan selskapene ivaretok ansvaret for sikker drift.

«Sterkt kritikkverdig»

I den grundige rapporten, som er på 159 sider, er Riksrevisjonen tydelige på at de overlevende ikke fikk god nok oppfølging.

I sitt arbeid med å undersøke saken har de gjennomført en spørreundersøkelse til overlevende og etterlatte.

Her svarer hele 68 prosent av de etterlatte «ikke i det hele tatt» på spørsmål om helsemyndighetene har sørget for tilstrekkelig oppfølging.

Det samme svarer 41 prosent av de overlevende.

Riksrevisjonen skriver at det er alvorlig at Sosialdepartementet ikke sørget for tilstrekkelig oppfølging av de overlevende.

Det mener også det er sterkt kritikkverdig at staten ikke gjennomførte en fullstendig kartlegging av ansvaret til selskapene Stavanger Drilling og Philips Petroleum etter ulykken, heter det i rapporten.

Videre mener Riksrevisjonen det er kritikkverdig at myndighetene involverte Det Norske Veritas i granskningsarbeidet og i arbeidet med å snu plattformen.

Dette fordi Det Norske Veritas var part i saken.

MONUMENTET: «Brutt lenke» på Smiodden utenfor Stavanger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kan ha bidratt til svekket tillit

Riksrevisjonen mener enkelte svakheter ved granskningen kan ha bidratt til å svekke tilliten til jobben som ble gjort.

De peker blant annet på at kommisjonen ikke la vekt på å utelukke andre mulige årsaksforklaringer – for eksempel eksplosjon og forankring/forhaling.

De viser også til at kommisjonens arbeid ikke er tydelig fremstilt i rapporten de leverte – og at de overlevende og etterlatte heller ikke fikk informasjon mens granskningen pågikk.

MISTET BROR: Kian Reme representerer overlevende og etterlatte. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Underlig

Odd Kristian Reme mistet broren sin Rolf i Kielland-ulykken. Han leder Kielland-nettverket og har representert overlevende og etterlatte i en årrekke.

– Dette er først og fremst en annerkjennelse av oss som etterlatte og overlevende, sier han til TV 2.

Reme setter pris på at Riksrevisjonen har gått grundig til verks.

– På en rekke punkter kritiseres norske myndigheters håndtering. De kritiserer granskningen, manglende ansvarliggjøring og oppfølgingen av de overlevende og etterlatte. I sum er det mange konkrete og viktige punkter som vi som representerer overlevende og etterlatte er glad for, sier han.

Samtidig er han skuffet over at Riksrevisjonen ikke anbefaler ny granskning.

– De har faktisk i sin rapport dokumentert behovet for en ny granskning. Derfor synes jeg det er underlig at de trekker den konklusjonen, sier han.

Han sier de kommer til å jobbe videre for å komme til bunns i spørsmål han mener fremdeles mangler svar.

– Virker litt for enkelt

Forbundsleder i Safe, Hilde-Marit Rysst, er ikke fornøyd med Riksrevisjonen sin tilråding:

– Jeg er veldig skuffet. Vi hadde et håp om at revisjonen ville komme med helst en anbefaling om å åpne ny gransking, eller la det være et åpent spørsmål om man skulle starte en ny gransking eller ikke, sier hun og legger til:

– Riksrevisjonen tar ikke hensyn til alle de ubesvarte spørsmålene. De tar heller ikke hensyn til en del av sakene hvor de selv beskriver at noe er gjort litt for enkelt og muligens feil, fordi de mener at det blir for vanskelig å ta tak i nå. Det virker litt for enkelt.