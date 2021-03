Øker antall uker mellom første og andre vaksinedose

Regjeringen har vedtatt at intervallet mellom vaksinedose én og to kan forlenges fra tre til seks uker. Folkehelseinstituttet skal om kort tid komme med endelig konklusjon.

Dersom FHI beslutter å anbefale å øke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer/BioNTech- og Moderna-vaksinene fra tre til seks uker, vil flere bli vaksinert med første dose raskere, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– FHI ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det vil i så fall øke hastigheten på vaksinering av befolkningen med første dose betraktelig, sier helseminister Bent Høie (H).

Geografisk omfordeling av vaksinene

FHI peker på at det er stadig økende kunnskap om forlengelse av intervallet mellom dose én og to av denne vaksinen. De vurderer nå betydningen dette har for beskyttelse mot sykdom.

De går også ut med en anbefaling om en beskjeden geografisk omfordeling av vaksiner til Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Lørenskog. Det er lagt til grunn at Oslo prioriterer bydelene Stovner, Alna, Grorud, Bjerke, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo, som har hatt høyest smittepress over tid.

Samtidig gjøres det nå en rekke endringer som vil ha mye større betydning for fordelingen og vaksinasjonstempoet i kommunene.

For det første går Folkehelseinstituttet over fra å fordele vaksinene etter hvor mange innbyggere kommunen har over 65 år, til en fordeling av hvor mange innbyggere de har over 18 år. Dette innebærer at kommuner med yngre befolkning vil få et større antall doser.

Lengre tid mellom første og andre dose

For det andre, så blir AstraZeneca vaksinen også anbefalt for personer over 65 år. Det bygger på ny kunnskap om vaksinens virkning. Det betyr at mange i de øverste prioriteringsgruppene kan bli vaksinert 2 til 5 uker tidligere enn ventet.

Regjeringen har etter faglige innspill fra folkehelseinstituttet vedtatt at intervallet mellom dose en og to fra Pfizer/BioNTech-vaksinen kan forlenges fra 3 til 6 uker, og vil om kort tid komme til en endelig faglig konklusjon.

FHI vil også vurdere om intervallet skal forlenges utover 6 uker. Med lengre vaksineintervall kan flere få den første dosen tidligere. De ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det viktigste er uansett at vaksinetilgangen øker.

– Nå mottar vi omtrent 100.000 vaksinedoser i uken. I slutten av mars forventer vi omtrent det dobbelte. I april, mai og juni øker størrelsen på leveranser enda mer. Vi forventer derfor en betydelig økning i antallet vaksinedoser de neste månedene, sier Erna Solberg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det har kommet nye data fra blant annet Storbritannia som viser at AstraZeneca-vaksinen er like god som Pfizer-vaksinen for eldre og gir tilsvarende beskyttelse.

– Det visste vi ikke tidligere, selv det var indikasjoner på at det kanskje var slik, sier Stoltenberg.