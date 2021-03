– Kan komme anbefaling om hjemmepåske

Regjeringen kommer samtidig med en klar oppfordring om at alle som befinner seg i utlandet ikke kommer hjem til påske.

Under en redegjørelse i Stortinget tirsdag oppfordret statsminister Erna Solberg nordmenn om å ikke reise til utlandet, og at reiserådet forlenges til 15. april.

Det ble også lagt vekt på at nordmenn og folk som er bosatt i Norge nå drar på ferie ut av landet, må være forberedt på at regjeringen vurderer å utvide karantenehotellordningen til nye grupper.

Jobber med avklaring

Det betyr at personer om reiser på fritidsreiser til utlandet nå, sannsynligvis må ta innreisekarantenen på hotell når de kommer hjem.

For de som vil feriere i Norge, vil regjeringen komme tilbake med mer konkrete anbefalinger for påskeferien. Innretningen på disse vil avhenge av smitteutviklingen i landet den nærmeste tiden.

Statsministeren sier at det er kort tid til påske, og at de jobber for å ta en vurdering på dette i løpet av neste uke.

– Vi kommer ikke til å forby folk å reise på hytta i påska, men vi kommer til å lage regler for hva du kan gjøre, hvor mange du kan være med og hvordan man opptrer, sier Solberg.

– Ikke kom hjem

Statsministeren sier at det godt kan tenkes at man ender i en situasjon hvor det blir anbefaling om hjemmepåske.

– Ikke i form av et hytteforbud, men en anbefaling om hjemmepåske i enkelte områder. Men vi får jo bare håpe at vi får ned tallene slik at alle som ønsker og har hytte, kan reise på den, sier Solberg.

Men befinner du deg i utlandet, og har planer om å returnere til Norge i påsken - må du finne deg andre planer.

– Regjeringen vil allerede nå oppfordre nordmenn bosatt i utlandet, blant annet studenter, om å ikke komme hjem i påsken, sier Høie.