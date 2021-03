Granerud etter mesterskapsmarerittet: - Har vært veldig slapp og sliten

Verdensmesterskapet i Tyskland ble ikke som Halvor Egner Granerud hadde håpet på. Det startet riktignok med sølv i mixed lagkonkurranse, men etter det gikk det nedover. Granerud stakk av med seieren i kvalifiseringen til hopp i normalbakke, men i rennet endte han på den sure fjerdeplassen.

Før kvalifiseringen til storbakkerennet 4. mars, kom den nedslående beskjeden. Hoppkometen fra Oslo mistet resten av mesterskapet etter en positiv koronatest. Mest sannsynlig stammer smitten fra reisen fra Romania. Etter en tøff periode på hotell, har Granerud flyttet seg til en tysk leilighet. Formen er på bedringens vei.

– Det går mye bedre nå. Jeg har nå muligheten til å gå litt rundt og være ute. Det har hjulpet veldig på humøret. Jeg føler meg piggere for hver dag som går, forteller Granerud, før han forteller om hvordan sykdomsperioden har vært:

– De verste symptomene jeg har hatt er at jeg har vært veldig slapp og sliten. Jeg har vært litt redd for at ting skal utvikle seg andre veien, men heldigvis tok det ikke lang tid før ting startet å gå bedre. Nå er jeg iallfall ganske optimistisk på at jeg har kommet meg over det verste.

Halvor Egner Granerud tror ikke smitten preget han i normalbakkerennet eller mixed-konkurransen.

Granerud tror ikke koronaviruset spilte en rolle i de to konkurransene han deltok i. Foto: Lise serud / NTB

Sterkt samhold

Med koronaviruset i kroppen, ble det mye tid til å se de andre konkurrere i Oberstdorf. Granerud er imponert over innsatsen fra de andre norske utøverne.

- Det var veldig gledelig å se Maren Lundby og Robert Johansson ta individuelle medaljer. På tidspunktene de hoppet, var jeg ikke helt i form, så det fristet ikke å dra i hoppbakken. De to prestasjonene var veldig imponerende. Jeg måtte ta meg litt hvile etterpå for det var spennende konkurranser. Jeg er stolt av å være en del av et lag som har taklet de vanskelige omstendighetene så bra, sier Granerud.

Det er ikke bare lagkamerater som har imponert Granerud. Også konkurrentene har gjort sitt for at sykdomsperioden har gått lettere.

– Jeg har fått noen støttemeldinger fra Daniel Huber og Killian Peier. Karl Geiger har også tilbudt seg å komme med mat siden han bor i byen. Det har vært mye kjærlighet fra konkurrenter. Det viser samholdet vi har i hoppmiljøet, forteller den norske hoppstjernen.

SAMHOLD: Tyske Karl Geiger har tilbudt Halvor Egner Granerud sin hjelp i den vanskelige perioden. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Sammenlagtseier

En etterlengtet opptur fikk likevel Granerud i løpet av mesterskapet. Skihopperen sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen etter at FIS ga opp håpet om å finne en erstatning til den avlyste Raw Air-uken. Dermed kan ingen ta igjen storhopperen med kun tre renn igjen på kalenderen.

– Mitt store mål foran sesongen var å vinne verdenscupen, så det er en sesong til terningkast seks uansett. Likevel er det mye som har føltes som stang ut, og det motiverer meg til neste sesong. Et individuelt VM-gull er noe som hadde vært kult å få til, men jeg er ikke kjempeskuffa egentlig, sier Granerud.

Nå håper han å finne hoppformen til årets siste konkurranser.

– Planen er å delta i Planica. Det er en stor og skummel hoppbakke, så det kommer an på om jeg får trent normalt fram til rennet. Det frister ikke å gå rett til Planica etter fjorten dager i sofaen, men jeg håper på å kunne komme meg i god form og delta.

Avslutningsrennene i Planica går i perioden 25. mars til 28. mars.