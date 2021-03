Rolls-Royce provoserte ganske mange da de bestemte seg for å kaste seg på SUV-bølgen. Cullinan ble navnet på deres første høyreiste modell – og deres første modell med firehjulsdrift.

Navnet fikk den fra den største diamanten som er registrert. Men det er nok ikke alle som er enige i at bilen er like vakker.

Det vi nok trygt kan anslå, er at svært få vil synes designet ble så mye bedre etter at styling og tuningfirmaet Mansory fikk gå løs på den.

De kaller prosjektet Cullinan Coastline. Du skjønner kanskje hvorfor, når du ser på interiøret ...

Under vann

For å kikke inn vinduene på denne bilen, er omtrent som å se ned i vannet på en eller annen eksotisk strand. Det høres jo i teorien ganske forlokkende ut. Men i praksis blir det bare veldig rart. Turkis er nemlig en farge du nok skal være litt forsiktig med å bruke i en bil, er vår mening.

Men ordet forsiktig har aldri vært sagt, skrevet eller en gang tenkt blant de ansatte i Mansory. Så her er derfor gulv, tepper, seter, tak, midtkonsoll og store deler av dashbordet belagt med turkis skinn.

Med unntak av deler av rattet og noen lister her og der, er faktisk alt turkis. Velkommen inn!

Dette er en bil som legges merke til. I tilfelle du skulle lure.

Og ikke nok med det ...

Selv om eksteriøret i hovedsak er grått og blått – finnes det turkis detaljer, her også. For eksempel pinstripes og Spirit of Ecstasy-ornamentet framme på panseret.

Men utvendig er det helt andre ting, som får deg til å sperre opp øynene. Lakk i to farger har vi allerede nevnt. Her har man i tillegg hentet fram alt av ekstradeler og styling som måtte ligge i hyllene.

Av de mer bisarre løsningene, og de er det mange av, finner vi et panser av karbon! Utgangspunktet for slikt er gjerne å spare vekt. Fint på en superbil, men på en Rolls-Royce SUV?

Hekken har fått både utbygd takspoiler og en leppe på bakluka – i tillegg til en slags diffusor og fire digre enderør. Nå ligner den i alle fall mindre på en London-taxi.

London-taxi

Nå er ikke Cullinan noen subtil bil i utgangspunktet. Men sjekk fronten Mansory har laget. Massiv er ikke en gang i nærheten av å beskrive den.

Hekken er også betydelig endret på. Men akkurat det skal Mansory ha – nå ligner den i alle fall ikke fullt så mye på en London-taxi.

Senkesett, digre felger og noen paneler som skal minne om naturstein, er også på plass. Gutta i NRK-serien Exit er rimelig frisinnede, men selv de tror vi nok ville takket nei, til denne kreasjonen.

Åtte slike er produsert, så sjansen for at naboen dukker opp med lik bil er svært liten.

Raskere

Det ville ikke vært Mansory, om de ikke gjorde den raskere, også. Hvor nødvendig det skulle være, kan også diskuteres. Cullinan har en V12-motor på 6,75 liter i utgangspunktet. Effekten er 571 hk. Vi har kjørt den – og det holder i massevis. Dette er uansett ingen sportsbil.

Mansory har likevel gitt den litt mer pulver. Deres utgave yter 610 hk / 950 Nm. 0-100 km/t tar 5 sekunder blank. Men ærlig talt – skal man først trimme motoren, kunne man vel spadd på med litt mer enn dette?

Uansett. I dagens samfunn er vi ganske sikre på at denne Mansory-doningen krenker ett eller annet – vi klarer bare ikke å sette fingeren på hva.

Nei, vi ville heller valgt en "vanlig" Cullinan. Den har vi også testet. Se video i klippet under. Der får du blant annet se en fiffig løsning på gulvet i bagasjerommet!

