Thomas Markle: Mener Meghan har isolert seg fra familien

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et eksklusivt intervju forteller Thomas Markle (76) at han aldri har sluttet å elske sin datter på tross av uenighetene.

Tirsdag morgen stilte Thomas Markle opp i et eksklusivt intervju med «Good Morning Britain», hvor han deler tanker rundt datterens mye omstridte intervju med Oprah Winfrey.

– Jeg har aldri sluttet å elske min datter, og jeg ønsker å se barnebarnet mitt, forteller han i intervjuet.

Markle har ikke snakket med datteren siden 2018, da det ble kjent at han ikke var ønsket i bryllupet etter at 76-åringen skal ha lekket privat informasjon om datteren til pressen.

Mener han har forsøkt å beklage

Under intervjuet tirsdag, forteller Markle at han har forsøkt å beklage «minst 100 ganger eller mer» for det som skjedde i 2018, men at han ikke har hørt fra verken datteren eller Harry.

– Det jeg gjør når jeg ikke hører fra dem, er et nytt intervju med pressen, forteller han.

Nå som paret bor i California, sammen med sønnen Archie, ønsker Markle å få et godt forhold til datteren igjen.

– De bor rundt 70 mil unna meg. Jeg hadde elsket å kunne se dem igjen, å se barnebarnet mitt, forteller han.

– Ville vært der for dem

Under intervjuet med Oprah ble det kjent at hertuginnen slet med selvmordstanker grunnet psykiske påkjenninger under perioden i Storbritannia.

– Hadde jeg visst at hun hadde psykiske problemer ville jeg vært der for dem, forteller Thomas Markle om uttalelsen fra Meghan.

Markle mener også at datteren har «ghostet» store deler av familien, både på moren og farens side, og at hun har «isolert seg fra dem».

Tror ikke kongehuset er rasistiske

Under intervjuet med Oprah kom det også frem at noen innad i det britiske kongehuset skal ha uttrykt en bekymring over hudfargen Meghan og Harrys sønn, Archie, før han ble født.

Thomas Markle mener dette er tull og at folk er mer rasistiske i California enn i England.

– Jeg håper og tror at dette med babyens hudfarge bare var et dumt spørsmål fra en eller annen. Kanskje var det noe så enkelt som det, i stedet for en rasistisk uttalelse, sier han.

Markle uttrykker at han vil fortsette å få tak i sin datter, som venter en liten jente til sommeren.

– Hun kan være sint på meg, men jeg er fortsatt hennes pappa. Det må da finnes noe igjen, sier Markle.