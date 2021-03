Politiet i Norge har over 2.000 biler i stallen. Dette er alt fra administrasjons- og sivilbiler – til uniformerte patruljebiler.

I fjor ble det kjent at politiet har valgt ut de to nye modeller som skal dekke sistnevnte kategori de neste årene.

Her har man landet på Mercedes Vito, en gammel traver i politiet, samt Volvo V90 Cross Country. Dette er den litt forhøyede varianten av Volvo-stasjonsvognen V90, med firehjulstrekk og en god dose offroadstyling.

Innlandet er først ut

Nylig ble de aller første eksemplarene av V90 Cross Country levert til Innlandet politidistrikt.

Disse bilene skal tjenestegjøre i Koppang, Trysil, Ringsaker og Elverum.

– De er spesialtilpasset politiet med tanke på understell, felger og bremser, som gjør at den er beregnet for en høyere vekt enn en vanlig sivil bil. Vi skal ha mer utstyr i bagasjerom, blant annet, sier fagansvarlig for kjøretøy i Politiets Fellestjenester, Truls Nygaard, til Politiforum.no.

De nye bilene har nå for første gang en fastmontert PC, i motsetning til en iPad som er benyttet tidligere. Dette skal bidra til økt funksjonalitet og at politiet kan jobbe mer fra stedet.

I tillegg skal de nye patruljebilene være utstyrt med trådløst internett, med god dekning også utenfor bilen.

Volvo V90 CC er valgt som ny patruljebil og hundepatrulje av det norske politiet. (Illustasjonsfoto)

Passat på topp

De siste årene har politiets bilpark fått et betydelig løft. Etter flere år med dominans fra Volkswagen Passat, kom BMW på banen i 2015 – med både X5 og 525d xDrive.

I dag har politiet over 100 BMW 5-serier på norske veier, men det er fortatt Passat det er flest av, med rundt 580 biler.

En stor oversikt Broom publiserte for et par år tilbake, viser at Mercedes Vito er på en annenplass, mens Ford Focus er den tredje mest brukte bilen i politiet.

Se hele oversikten under:

