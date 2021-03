Retorikkekspert: – De fleste opplever nok at dette snurrer litt rundt oss

Regjeringen kom ikke med noen nye nasjonale tiltak tirsdag, til tross for at dette var ventet i forkant. Retorikkeksperter tror at det bare er de spesielt interesserte som fremdeles følger med.

Både TV 2, Dagbladet og NRK meldte tirsdag om innføring av nasjonal skjenkestopp. Dette ble trukket minutter senere, ettersom det viste seg at dette kun var et tiltak som vil bli innført ved ytterliggere smitteøkning.

Samtidig kunne Erna Solberg informere om innføring av smittenivå A, B og C, som skal fungere som en veileder for innføring av ulike smittevernstiltak.

– Regjeringen har forberedt tre forskriftsfestede tiltaksnivåer som kan innføres svært raskt når behovet oppstår: Tiltaksnivå A, tiltaksnivå B og tiltaksnivå C. A har de strengeste tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene, sa Erna Solberg i stortingsorienteringen tirsdag.

– Går rundt som brisne

Tiltaksnivåene kommer uker etter at ringsystemet med ring én og ring to ble avviklet. Og dager etter at Guri Melby kunne bekrefte at det ikke blir innført et ytterliggere oransje nivå, mellom det gule og det røde nivået, på skolene.

– Det er kun spesielt interesserte som har kontroll på disse systemene nå. De fleste av oss opplever nok at dette snurrer litt rundt oss, sier retorikkekspert, Kjell Terje Ringdal.

Han tror det er for mye variabler og forskjeller til at mannen i gata tar det inn over seg.

– Når pressen først tror noe er innført, for så å innse at det kun var et tiltak som kanskje kan komme til å skje. Da sier det seg jo selv at det må være vanskelig for vanlige mennesker.

Ringdal beskriver nordmenn som et tålmodig og forvirret folk.

– Nå går vi rundt som om vi er litt brisne. Vi forstår det vi klarer, også venter vi bare på vaksine og sommer.

Mener løftene bør bli holdt

Også på Stortinget var det reaksjoner på kommunikasjonen fra statsministeren.

– På søndag holdt Erna Solberg tale til nasjonen for å varsle tiltak på tirsdag. På tirsdag holder hun redegjørelse for Stortinget for å varsle at tiltak kan komme senere. Regjeringen må begrense ordmengden, så folk fortsatt lytter når de viktige ordene kommer, sa Audun Lysbakken til Stortinget etter stortingsredgjørelsen.

Høyskolelektor i krisekommunikasjon ved Høyskolen i Kristiania, Ketil Raknes, tror utfordringen til Regjeringen er at dette er en krise som hele tiden endrer scenario.

– Nå er nok regjeringen preget av at de har holdt på lenge. Krisehåndtering handler om å komme med korrekt informasjon hurtig, men det er vanskelig.

Ketil Raknes tror regjeringen er preget av hvor lenge de har holdt på. Foto: Høyskolen i Kristiania

Raknes tror det norske folk enn så lenge er fornøyd med hvordan Regjeringen håndterer krisen, men at den tålmodigheten fort kan ryke.

– Nå har de kommet med flere løfter frem mot sommeren. Hvis de ikke blir innfridd så har vi problemer. Frem mot sommeren så bryr ikke folk seg, men det er med betingelse om at løftene blir holdt.