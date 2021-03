Andreas (45) drepte elskerinnen med kokain-penis: – Aldri opplevd lignende

Plastikkirurgen Andreas David Niederbichler dopet ned kvinner for å gjøre dem «lydige» i senga. Det endte fatalt.

Tyskeren ble dømt til ni år fengsel etter at elskerinnen hans, Yvonne Mey (38) døde av en overdose kokain.

Niederbichler plasserte store mengder kokain under forhuden sin like før 38-åringen, som jobbet som frisør, utførte oralsex på ham.

Det fikk dødelige følger, skriver tyske Bild, som har gitt Niederbichler kallenavnet «Doktor Kokain».

HJERTESTANS: Yvonne Meys hjerte stanset etter overdosen. Foto: Handout

Yvonne Meys etterlatte gikk for tre år siden til sivilt søksmål mot Niederbichler.

Nå har høyesterett i Magdeburg avgjort at han skal betale nærmere 300.000 i erstatning til hennes familie.

180.000 av disse kronene går til ektemannen og sønnen hun etterlot seg, mens resten skal dekke begravelseskostnadene.

Yvonne Meys sønn var bare 13 år gammel da hun gikk bort.

Bilulykker og rykninger

Yvonne Mey var ikke det første offeret til Niederbichler, som var overlege på en privatklinikk Halberstadt i Saxony-Anhalt.

Han dopet han ifølge Der Spiegel ned, og forgrep seg på, minst tre andre kvinner i perioden september 2015 til februar 2018.

I retten stod tre kvinner frem og fortalte at de følte seg svimle etter å ha utført oralsex på Niederbichler, og at de ikke visste at de var blitt dopet ned.

Én av kvinnene var involvert i to bilulykker like etter å hatt sex med ham, mens en annen besvimte og fikk rykninger.

Da kvinnene fortalte ham at de ikke ønsket kokain, tilsatte han det ifølge dommen i deres champagneglass, leppestifter og tannkrem – i tillegg til å skjule stoffet under forhuden like før oralsex.

– Alle disse reaksjonene kunne spores tilbake til narkotikabruk. Kvinnene forklarte etterforskerne at de utførte oralsex på anmodning fra overlegen. Ut fra dette konkluderte etterforskerne at han ga dem stoffet via penis, sa aktor Hauke Roggenbuck (56).

«Visste hva hun gjorde»

Niederbichler innrømmet å ha misbrukt kokain og gitt det til kvinnene, men hevdet at alt var frivillig fra deres side.

Han påstod at han ga dem stoff for å gjøre dem mer «lydige» fordi han ville ha sadomasochistisk sex med kvinnene.

– Ja, det var dop, men jeg dopet ikke ned kvinnene uten at de visste det. Jeg lette etter et spesielt «kick», og de var med på det, sa han til tyske Bild i februar i år.

Han beskrev Yvonne Mey som en «erfaren kokainmisbruker» som «visste hva hun gjorde», mens hennes ektemann fortalte retten at kona rørte verken narkotika eller alkohol.

Enorme mengder

Det var i februar 2018 klokka 09.30 at Yvonne Mey dro til plastikkirurgens bolig.

To timer senere kollapset hun og ble fraktet bevisstløs til et nærliggende sykehus.

Der ble hun erklært død.

En obduksjon viste at hun døde av hjertestans etter å ha fått i seg enorme mengder kokain.

I retten uttalte rettsmedisinerne at det ifølge Der Spiegel så mye kokain i avdødes blod, at verdien måtte oppgis i milligram i stedet for de vanlige nanogrammene.

Han sa ifølge Stern at kokainmengden i Yvonne Meys blod tidligere bare er sett i narkotikasmuglere som har svelget kondomer med kokain og dødd etter at kondomene sprakk i magen eller tarmene.

– Vi har aldri opplevd lignende, sa han.

Niederbichler ble dømt til ni års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge, i tillegg til forebyggende forvaring og rusbehandling.

Dette uttalte dommer Steffi Ewald i retten mandag:

– Han dømmes til å betale begravelseskostnadene på 70.000 kroner, samt til å betale erstatning til avdødes ektemann og sønn.

Niederbichler sier til Bild at han ønsker å anke fengselsdommen fra 2019.

– Jeg vil bevise at det ikke var en kriminell handling som førte til Yvonnes tragiske dødsfall, sier han.