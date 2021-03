Mons (4) og familien går fra Oslo til Nordkapp

– Det er ambisiøst, men så langt har det gitt mersmak, sier Ingrid Alm (33) til TV 2 mens hun og Helgesen drikker morgenkaffen ved bålet.

Familien på tre, sammen med hunden Ito, startet sin ti måneder lange familieekspidisjon 1. mars, og da er planen å gå så langt de kommer. Målet er å komme til Nordkapp.

På ni dager har de gått hjemmefra på Sagene i Oslo, og kommet seg til Totenåsen.

DAG 1: Familiens første stopp i Oslo, der grilling av marshmallows sto på agendaen. Foto: Privat

Alm forteller at hun først ønsket en ryggsekk-tur til Sør-Afrika sammen med familien, men at det fort ble endringer i planene da pandemien satte verden på pause.

– Så da tenkte jeg «kan vi ikke bare gå ut døra», sier hun og ler.

Samboeren Helgesen, som beskrives som en Lars Monsen-type, var ikke vond å be. Sammen hadde de lyst til å gjøre noe med sønnen Mons før han starter på skolen.

Sønnen stortrives

Alm sier at det er en omstilling for alle som er på tur, men at Mons så langt stortrives i marka.

– Han går på ski, og sitter i pulk mens han fantaserer om zombier som er i skogen.

– Hverdagen består av så mange impulser, så hodet får aldri anledning til å koble helt av. Når man står litt i kjedsomheten, så kommer kreativiteten. Det er veldig morsomt å vitne til utløpet i fantasiene til Mons, legger hun til og flirer.

DAG 4: Mons og pappa går på ski i Nordmarka og inntar Romeriksåsen. Foto: Privat

Fra å ha vært på hjemmekontor i nesten et år, til nå å gå på tur i bortimot et år, er godt for både to- og firebeinte.

Alm og Helgesen har tatt permisjon fra jobbene deres for å kunne gjennomføre turen.

Brakk ski og stav

Til tross for at hverdagsmaset med handling, henting og levering i barnehage nå er satt på pause, er det likevel ikke helt bekymringsløst å være på tur.

LAG PÅ LAG: Mamma Ingrid Alm sier at det er pakket mange lag med ull i tursekken. Foto: Privat

Alm forteller at det er andre utfordringer som nå dukker opp.

– Det er pakke ut og inn av sekk, sette opp og ta ned telt, pakke om utstyr. Det er en litt annen form for stress. I tillegg brakk vi en stav og skiene til pulken, sier hun.

Redningen var heldigvis ikke langt unna. En kamerat som jobber for rekruttlandslaget i skiskyting kom til unnsetning med utstyr som det ikke lengre var behov for.

– Det blir litt krøll og kål underveis, men nå har vi skikkelig glid og superski. Det meste løser seg, sier hun.

– Hvor langt går dere på en dag?

– I luftlinje går vi mellom en og to mil om dagen på ski. Det går litt fortere enn å gå på beina, sier hun.

Med en liten fireåring på tur, sier Alm at tegnesaker, iPad og leker også har blitt tatt med i ryggsekken.

UANMELDT SNØVÆR: Familien planla å sove under åpen himmel, men måtte fort slå opp teltet i løpet av natten da det begynte å snø. Foto: Privat

Hun sier at det kanskje ikke er det mest nødvendige å ha med, men at det viktigste er at alle skal få kost seg på tur.

– Vi bor under tak en gang i uka, ellers sover vi hovedsakelig i telt. Det er veldig fint å tørke opp litt klær og ta seg en dusj med jevne mellomrom, sier hun.

Familien som trives godt ute, hadde en liten generalprøve i fjor sommer da de gikk på tur i tre uker. Målet var å gå fra Haukeli til Kaptein Sabeltann i Kristiansand. Avstanden tilsvarer rundt fire timer i bil.

– Vi kom halvveis til mål. Men for oss er det viktigste og kose oss på tur, og det gjør vi, sier Alm.

Har du brukt tiden din på noe helt spesielt under korona? Send oss en mail!