Spår plutselig ras: – Kan bli stygt

Audun Bøhn har kjent på hvordan det er når bedriften går under og du må si opp ansatte du har hatt gjennom flere år. Experian spår at det vil komme en bølge av konkurser.

Ferske tall fra Experian viser en nedgang i antall konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år. Salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian tror imidlertid at konkurstallene er kunstig lave, og frykter et konkursras i tiden fremover.

Årsaken er blant annet færre konkursbegjæringer fra Skatteetaten, ettersom flere tusen bedrifter har fått innvilget utsatt betaling av skatt og avgifter.

– Dersom det viser seg at bedrifter er holdt kunstig i live gjennom pandemien, og Skatteetaten gjenopptar normal aktivitet som vil føre til at de som i utgangspunktet ikke har livets rett dukker under, kan det bli stygt, sier Kristiansen.

Experian forventer da en konkursøkning på 50 prosent sammenlignet med 2020, og 20 prosent høyere enn i 2019.

– Som et mareritt

Audun Bøhn er en av dem som har kjent på følelsen av at bedriften ikke overlever på grunn av koronatiltak.

– Vi forstod raskt hvordan det ville gå, og da føltes det som et mareritt. Vi hadde hatt tidenes beste start på året, og plutselig måtte vi fortelle våre ansatte at vi ikke lenger hadde noe jobb å tilby dem. Det opplevdes dramatisk og tøft, forteller Bøhn.

Audun Bøhn var styreleder i Bacchus Spiseri AS. Foto: Privat

Audun var styreleder og passet regnskapet i Bacchus Spiseri AS i Oslo sentrum, der kona Lena Bøhn var daglig leder. TV 2 snakket med paret i mars 2020, da de fryktet at tiltakene fra regjeringen skulle bety slutten for bedriften.

– I 2019 brukte vi over 2,5 millioner kroner på å investere i en ny vinbar. Vi visste at vi var sårbare på grunn av gjelden, men hadde fortsatt litt penger i tilfelle det kom dårlige dager. Men da vi måtte stenge helt ned så lenge, ble det håpløst, sier Audun Bøhn.

Tror mange har lånt fra familie

Den tidligere styrelederen beskriver en følelse av stor frykt de første dagene etter nedstengningen.

– Vi visste ikke hvordan økonomien eller boligmarkedet skulle gå, og vi hadde pantsatt deler av lånet i huset vårt.

Selv jobbet han også som økonomidirektør i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), som gjorde at konkursen i det minste ikke rammet dem begge.

– Hadde jeg også hatt fulltidsstilling på restauranten, måtte vi kanskje gått til familien og spurt om de var villig til å låne oss penger. Det tror jeg det er mange som har gjort i året som har gått, sier Bøhn.

– Må redde levedyktige bedrifter

På grunn av investeringene i vinbaren gikk bedriften med underskudd i 2019. Dermed ble Bacchus Spiseri AS klassifisert av staten som en bedrift som ikke hadde livets rett, og som følgelig ikke fikk støtte.

– Det føltes veldig urimelig. Regjeringen vil sikre seg mot at ordninger blir misbrukt, og derfor lager de så strenge krav at man ikke klarer å treffe bedrifter som det er nødvendig å treffe med tiltakene. Vi hadde ansatte som hadde jobbet hos oss i over ti år, og mener åpenbart at bedriften var levedyktig, sier Bøhn.

Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge, som er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, venter også at det kommer en konkursbølge.

Kommunikasjonssjef i SMB Norge, Joachim Dagenborg. Foto: Johnny Syversen / SMB Norge

– Den eneste grunnen til at den så langt har uteblitt er at Skatteetaten holder igjen mens mange tusen næringsdrivende har fått innvilget utsatt betaling av skatt og moms, sier Dagenborg, og fortsetter:

– På et eller annet tidspunkt skal dette betales tilbake, og vi frykter at mange vil ende opp i konkursstatistikken fordi de ikke har fått en vei ut av dette som er realistisk. Det er utrolig viktig at man på alle mulige måter legger til rette for at bedrifter som normalt ville vært levedyktige ikke går under på grunn av koronatiltak.

Håper han tar feil

Dagenborg påpeker at det ikke nødvendigvis er alle bedrifter som har livets rett, og at det også til vanlig er flere bedrifter som går konkurs.

– Målet med krisepakkene har aldri vært å redde de bedriftene som uansett ikke ville klart seg under en normal situasjon. De som ville vært levedyktige i en normal situasjon, må vi imidlertid strekke oss langt for å ivareta. Så kan vi diskutere hva som ligger i begrepet «levedyktig», sier Dagenborg.

Per Ivar Kristiansen i Experian håper han tar feil, og at krisepakkene har hjulpet de riktige bedriftene.

Salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian. Foto: Morten Brakestad

Dersom næringslivet kommer seg tilbake til normalen i løpet av året, mener han Norge vil komme seg opp på et 2019-nivå. I så fall forventes en konkursoppgang på 2,8 prosent.

– Et mer moderat scenario, og kanskje mer realistisk, er at vi relativt raskt når 2019-nivåer, og at konkursene øker moderat gjennom 2021. Noe som innebærer en økning på cirka 25 prosent sammenlignet med 2020, sier Kristiansen.

Advarer mot at tiltak ender for tidlig

Beskjeden fra mange av SMB Norges medlemmer er at krisen langt ifra er over.

– Veien tilbake til lønnsom drift er lang for mange, og noen ser for seg at det vil ta opptil to-tre år etter korona før de kommer tilbake til en normal situasjon. Det er viktig at myndighetene har det i bakhodet når de vurderer tiltak, sier Dagenborg.

Han advarer mot at økonomiske tiltak skal opphøre i det øyeblikket befolkningen er vaksinert.

– Tiltakene må gjelde så lenge næringslivet har behov for det. Man kan ikke bare sette en sluttdato for hvor lenge man mener at bedriftene har behov for tiltak, for da risikerer vi å miste svært mange bedrifter som vanligvis ville vært levedyktige.

– Ikke nok

Audun Bøhn mener statens hjelp til bedrifter ikke har vært i nærheten av tilstrekkelig.

– De pengene vi eventuelt hadde fått, hadde gått til å betale husleie og andre faste kostnader. Det ville bare vært å skyve problemene foran seg, sier Bøhn.

Han synes synd på de i serveringsbransjen som har forsøkt å ta risiko og ta inn ansatte, og er lite imponert over regjeringens permitteringsregler.

– Lønn er en av de største kostnadene virksomheter har, og det er uholdbart at arbeidsgivere må bære lønnskostnadene så lenge etter at ansatte permitteres.

Han vet om mange andre i bransjen som har vært fristet til å gi opp.

– Men fordi det er arbeidsplassen din og du har investert mye penger i det, strekker du deg langt for å klare det.

– Tror du man vil se en konkursbølge når Skatteetaten igjen begynner å kreve inn utsatte skatter og avgifter?

– Ja, det er åpenbart. Dette er en del av gjeldsbelastningen som gjør at man ser at det ikke går. Det vondeste er å permittere folk du har kjent i mange år, og så måtte fortelle dem at de ikke kan komme tilbake. Du føler at du har sviktet dem og ikke gjort jobben du skulle, sier Bøhn.