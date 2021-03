Person pågrepet etter villmannskjøring på tursti

Flere personer fryktet for livet da en villmannskjører kjørte i høy hastighet gjennom et nabolag og krasjet inn i et tre på en tursti i Bergen 21. februar.

Bare flaks og rask reaksjon fra folk som måtte hoppe unna, hindret skade og tapte liv denne søndagen.

Mandag fortalte politiadvokat Johanne Løkken Wiencke til TV 2 at de hadde en konkret mistenkt, men at de ennå ikke hadde pågrepet noen i saken.

Tirsdag morgen meldte Bergensavisen at politiet hadde pågrepet en 27 år gammel mann for villmannskjøringen. Mannen skal tidligere være dømt for kjøring i ruset tilstand med stjålet bil.

– Jeg kan bekrefte at han ble pågrepet på en adresse klokken 22.44 i går kveld, sier stasjonssjef Lars Morten Lothe til TV 2.

Saken fortsetter under bildet

Skal avhøre mannen

Det er ikke kjent under hvilke omstendigheter personen ble pågrepet. Det har enn så lenge ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med politiadvokat Wiencke for en kommentar.

Mandag sa politiadvokaten at det ikke dreide seg om en person folk trengte å være bekymret for.

I etterkant at ulykken, sa flere personer TV 2 snakket med på stedet at gjerningsmannen virket ruset og ikke mulig å snakke med da han klatret ut av den havarerte lastebilen.

Ifølge beskrivelsen fra politiet skal det ha dreid seg om en 1.70 meter høy mann i 30-årene med lyse jeans.

Fant stjålet tyvgods

Da Bergens Tidende snakket med eieren av lastebilen, fortalte han at den ble stjålet. Etter ulykken ble det funnet tyvegods i førerhuset.

– Har dere rukket å snakke med vedkommende? Har han forklart noe om forløpet til hendelsen?

– Så vidt meg bekjent, er han ikke avhørt ennå, sier Lothe.