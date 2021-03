Familie-SUVen XC60 har vært en stor suksess for Volvo. Siden 2009 har de solgt 1,7 millioner eksemplarer av bilen.

30.000 av disse har havnet i Norge, dette er dermed et svært vanlig innslag på norske veier.

Dagens modell er andre generasjon. I Norge er det ladbar hybrid som gjelder. I fjor hadde 94 prosent av alle XC60 solgt her hjemme ladbar hybrid-drivlinje.

Nå er det klart for en oppgradering av bilen, til modellår 2022. Og bare for å ha sagt det med én gang: Hvis du forventer deg store designendringer her, kommer du til å bli skuffet.

Virkelig små endringer

Her følger nemlig Volvo samme linje som de har gjort på bilene i 90-serien sin, XC90 og V90/S90. Da de for ikke lenge siden fikk en facelift, var det snakk om så små endringer at du helst bør eie bilen selv, for å kunne se det. Volvo er helt tydelig fornøyd med tingenes tilstand både på 60- og 90-serie, og nøyer seg med forsiktig finpuss.

Det er snakk om små endringer, med en ny grill, ny støtfanger foran, nye eksteriørfarger og felger. XC60 kommer nå også med nye interiørmaterialer der man også kan velge skinnfrie alternativer.

"Gammel" XC60 tik venstre – og "ny " til høyre Her skal du se nøye etter for å finne forskjellene.Klikk for å endre bildetekst

Ubegrenset databruk

På teknologifronten har det imidlertid skjedd mer. En av de største nyhetene er at XC60 får Volvos nye infotainmentsystem som er utviklet sammen med Google og basert på Android Automotive.

Infotainmentsystemet gir sjåførene et nytt og brukervennlig grensesnitt og tilgang til applikasjoner og tjenester fra Google. Bilen kommer også med innebygd SIM-kort og leveres ferdigkoblet til internett. Volvo tilbyr ubegrenset databruk til bruk av bilens funksjoner som en del av pakken, dette følger gratis med bilen de første fire årene.

Etter flere års samarbeid ble helelektriske XC40 Recharge den første Volvo-modellen levert med systemet. Den nye elbilen Volvo C40 Recharge har også infotainmentsystemet. Dette rulles samtidig ut på V90/S90 og V90 Cross Country, som del av en større porteføljeoppdatering i overgangen til modellår 2022.

Se hva bilen kan gjøre med mobilen din

Volvos nye infotainmentsystem er utviklet sammen med Google og basert på Android Automotive. Nå kommer det også i XC60.

Radarer, kameraer og sensorer

Disse modellene får også digitale servicepakker som gir tilgang til Googles apper og tjenester.

XC60 er nå utstyrt med Volvos nyeste, avanserte førerstøttesystemer Advanced Driver Assistance Systems – forkortet ADAS.

ADAS-systemene kommer på en sensorplattform som fungerer som et skalerbart aktivt sikkerhetssystem, bestående av flere radarer, kameraer ultrasoniske sensorer.

I Norge selges det nesten bare ladbare hybridutgaver av XC60. Slik vil det nok fortsette å være, til bilen i neste generasjon også kommer som ren elbil.

Salgsstart til våren

Plattformen har flere sikkerhetssystemer som blant annet kan oppdage medtrafikanter, bremse automatisk og gripe inn dersom bilen er i ferd med å kollidere.

Systemet har også førerstøttefunksjoner som virker i ulike hastigheter, helt fra bilen står stille til man kjører på motorveien og kan bruke Pilot Assist-funksjonen.

2022-utgavene av XC60 går i produksjon fra mai. Salgsstart er i løpet av våren 2021 og de veiledende prisene blir offentliggjort nærmere dette.

