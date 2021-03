Topp 3: Disse norske bileierne er aller mest fornøyd

Foruten hus og hytte er bil gjerne det vi investerer mest penger i. Eller investering og investering fru Broom...

I motsetning til eiendom som gjerne stiger i verdi, er ikke akkurat nye biler kjent for å gjøre det. Snarere tvert imot. Verditapet er ofte betydelig.

Desto viktig er det å velge smart. Slik at man i alle fall får valuta for pengene, på den måten at man er fornøyd med bilen og at denne svarer til forventningene i den perioden man eier den.

Derfor er spørsmålet mange potensielle kjøpere stiller seg: Hvilken bil er det smarteste og beste kjøpet – og hvilke bileiere er mest fornøyde med bilen sin?

Det svaret har vi faktisk, basert på hva de som eier og bruker de ulike modellene mener om dem. Da med opplysninger om kjøreglede, kvalitet, praktiske løsninger, kostnader og forbruk. Med andre ord det aller meste.

Basert på disse brukererfaringer fra "Eierne mener" her på Broom, kan vi gi deg en topp-liste med de bilmodellene eierne er aller best fornøyde med.

1: Lexus RX

Lexus RX leder akkurat nå i kampen om hvilket bilmerke og modell som har de mest fornøyde kundene i Brooms «Eierne mener».

Japanske Lexus gjør det ofte skarpt i ulike brukerundersøkelser og kvalitetstester. Blant annet har de nærmest abonnert på førsteplassen i Autoindex i mange år.

Også i Brooms «Eierne mener» går de helt til topps, med SUV-modellen RX. Det er denne bilmodellen kundene er aller mest tilfreds med.

Det er vel akkurat dette alle bileiere drømmer om? Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Eksemplet fra en anmeldelse over viser hva mange Lexus RX-kunder føler. De er svært fornøyde med kvalitet og driftssikkerhet. Dette er viktig for mange bileiere, men det er tidvis fortsatt store forskjeller mellom hvordan kundene opplever dette med ulike bilmerker og modeller.

I eksemplet over gis det 10 av 10 mulige poeng. Det gjør det også i alle andre kategorier. Slik blir det topplassering av.

Se hele anmeldelsen her

2: Kia e-Niro

Kia e-Niro har nylig kuppet andreplassen i «Eierne mener- barometeret» på Broom.

Koreanske Kia er det bilmerket som tilbyr best nybilgaranti, med hele syv år. Det gir en trygghet for alle som kjøper en Kia.

De var også tidlig ute med å tilby sine kunder elbiler. Først ut var Soul. Så fulgte de opp med e-Niro. Sistnevnte er den modellen som kaprer andreplassen her.

Ettersom førsteplassen ikke er en elbil, sikrer også e-Niro seg førsteplassen over hvilken elbil kundene er mest fornøyd med.

Kort og konkret fra en fornøyd Kia e-Niro-eier dette. Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Så enkelt kan det sies. Og det er altså ikke den eneste e-Niro-eieren som har positive eieropplevelser.

Noen av anmelderene gir bilen full pott i alle kategorier. Akkurat denne eieren trekker litt for kjøreglede, og ender på 9,8 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her

3: DS 7

DS 7 Crossback er en relativt ny og litt uvanlig modell. Kundene som har kjøpt den er i alle fall fornøyde.

Tredjeplassen er faktisk delt. Den ene bronsevinneren er et relativt nytt, og kanskje for noen litt ukjent bilmerke også. Nemlig DS og modellen som enkelt og greit heter 7.

DS er litt enkelt fortalt luksusbilene fra Citroën, litt på samme måte som det Lexus er for Toyota.

Bilene har vært i salg i noen år nå, men er ikke noe veldig vanlig syn på veiene. Men noen eiere har lagt inn sin vurdering av DS7. Her er en av dem.

Stillhet og god komfort er to egenskaper som denne eieren setter stor pris på. Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Stillhet og komfort har lenge vært kjent som franske bilers paradegren. DS7 er ikke noe unntak og eieren her forteller at han er superfornøyd. Det å være fornøyd deler han med flere andre DS7-eiere. Denne anmeldelsen ender med 9 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her

3: Hyundai Ioniq

Hyundai Ioniq er en bil som lever en litt anonym tilværelse, men eierne er i alle fall fornøyde.

Hyundai Ioniq er på mange måter en litt anonym, men folkelig og kanskje til og med litt glemt bilmodell for mange.

En bil som finnes som hybrid, ladbar hybrid og altså som elbil. Sistnevnte står for rundt 90 prosent av Ioniq-salget i Norge.

De siste par årene har den nok også kommet litt i skyggen av Hyundais andre elektriske modell, Kona. Men de som har Ioniq er veldig fornøyde. Såpass fornøyde at den havner på en delt tredjeplass sammen med DS7.

9,6 av 10 poeng deler denne Ioniq-eieren ut til sin blå 2017 modell. Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Herlig bil, deilig å kjøre, sier denne eieren og legger til at han opplever den som både stille og stilig.

Her gis det 9,6 av 10 mulige poeng til den blå 2017-modellen. Nærmest gratis å kjøre med og rekkevidde på 250 kilometer på sommeren, trekkes opp som positivt.

Mens det trekkes litt for manglende praktiske løsninger og plass.

Les hele anmeldelsen her:

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Mye tyder på at dette blir Norges billigste bil

Video: Her kjører vi to viktige elbil-nyheter