Kristian Valen (46) ble innlagt på avvenningsklinikk

I et intervju med Se og Hør snakker Kristian Valen (46) for første gang ut om alkoholproblemene sine og kollapsen på scenen i fjor.

Kollapset på scenen

Komikerens problemer tårnet seg opp da han holdt et show i Hjortnes kurlturhus i Sandefjord, i mars i fjor. Der kollapset han, og etter få minutter gikk teppet ned.

I en pressemelding beklaget Valen på det sterkeste det som skjedde under showet.

– Jeg innser nå at jeg trenger hjelp og at jeg vil gjøre alt for å kunne komme tilbake som en ny og bedre Kristian. Jeg ber om ro og forståelse ovenfor mine nærmeste og meg selv for å raskest mulig komme tilbake. Igjen beklager på det sterkeste. Jeg er flau og lei meg for alle de jeg har sviktet, uttalte han i pressemeldingen.

ALLSANG: Programleder Katrine Moholt og gjesteprogramleder Kristian Valen, juli, 2018. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Krevende periode

Videre sa Valen at han den siste tiden hadde vært gjennom en krevende periode, og han innrømmet at alkohol hadde blitt en «følgesvenn» som over tid tok overhånd. Komikeren opplyste også at han var i dialog med helsevesenet for behandling.

Nå forklarer han hva som skjedde bak sceneteppet.

– Det har versert mange rykter om hva som skjedde, men sannheten var at jeg tok feil av smertestillende tabletter og reseptbelagte sovepiller. Det tok ikke mange minuttene før jeg var helt utslått, forteller Valen til Se og Hør.

Nådde bunnen

Etter den offentlige innrømmelsen i pressemeldingen forstod artisten at han måtte ta grep og få skikk på livet sitt.

Han la seg selv inn på en av Norges mest anerkjente klinikker for behandling av alkohol og medikament problemer. Forloveden Karen Ånesen støttet ham hele veien.

– Jeg følte jeg hadde nådd bunnen, så for meg var det egentlig ikke noen annen utvei enn å erkjenne at dette var ute av kontroll, sier en ærlig Valen i intervjuet med Se og Hør.

Nytt liv

Valen forteller videre at han gleder seg til å komme opp på scenen igjen og vise nytt materiale for sitt trofaste publikum. Han føler han har sviktet de, og nå gleder han seg til å le sammen med de igjen og skape mange humoristiske øyeblikk.