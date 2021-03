Bodø-megler knuste alle rekorder etter sextabbe: – Utrolig flaut

Eiendomsmegleren oppdaget brøleren på Finn.no litt for sent. Nå er den mye omtalte leiligheten solgt.

TV 2 skrev i februar om eiendomsmegleren fra Bodø som hadde skrevet «Her kan man kanskje pul» i en boligannonse.

Til tross for at mange fikk seg en god latter av tabben, var megleren var svært fortvilet.

Nå kan han ifølge Avisa Nordland smile igjen.

Boligen, som lå i Meierikvartalet i Bodø, er blitt solgt for 60.000 kroner over takst.

Han forteller at Finn.no-annonsen slo alle rekorder etter at den gikk viralt og blant annet ble omtalt av den populære Instagram-siden Omgjustdont, som har 350.000 følgere.

GLEMTE Å SLETTE: Omgjustdont delte annonsen på Instagram, og dermed gikk den viralt. Foto: Skjermdump

– Den fikk mange treff, for å si det sånn. Jeg vil anslå at den i hvert fall fikk tre eller fire ganger flere treff enn det som er vanlig, sier han til TV 2.

Den aktuelle megleren, som ønsker å være anonym, sier til TV 2 at han nå klarer å le av sin egen tabbe.

– Det var utrolig flaut, og jeg hadde helt vondt inni i meg. Det skulle jo aldri ha blitt lagt ut, men folk skjønner jo at det var en tabbe, sier han.

PÅ FINN: Bildet med den uheldige bildeteksten ble slettet av megleren etter kort tid. Foto: Skjermdump

Glemte å slette

I februar fortalte megleren TV 2 at han skulle selge leiligheten på vegne av en slektning, og at de hadde en fleipete tone da de skrev teksten.

Under et bilde av den innglasserte balkongen, skrev de «Her kan man kanskje pul» – og glemte å slette det før annonsen ble publisert på Finn.no.

– Jeg burde sett det og det er min feil at jeg ikke oppdaget det. Vi kan ikke annet enn å beklage på det sterkeste at dette har skjedd, sa han.

Innen tabben ble oppdaget, hadde flere rukket å ta skjermdumper og fått seg en god latter.

– Det skal ikke skje igjen, sa han til TV 2.

Ler av tabben

Både han og slektningen er fornøyde med salget, og de har begge ledd litt av tabben.

BEKLAGER: Nordviks kommunikasjons- og merkevaredirektør, Tom André Aas. Foto: Nordvik

– Det er fint at folk syntes at det var litt morsomt. Jeg har heldigvis bare fått positive tilbakemeldinger, sier han.

Kommunikasjons- og merkevaredirektør i eiendomsmegleren Nordvik, Tom André Aas, har tidligere fortalt at selskapet skulle granske saken, men at tabben ikke får noen konsekvenser for megleren.

– Vi har mottatt en sannferdig forklaring og en sterk beklagelse fra megleren, som vi støtter opp under. Han er utrolig lei seg, sa han.