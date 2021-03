Vil utrede konsekvensene av funksjonshemmedes rettigheter: - Skammelig!

– Dette er en klassisk KrF-seier, og betyr altså ingenting, sier leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Karin Andersen (SV).

Tirsdag skal Stortinget stemme over om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov.

Venstre og KrF ber nå Regjeringen utrede konsekvensene av en inkorporasjon i norsk lovgivning.

Regjeringspartiene fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av en inkorporasjon av CRPD i norsk lovgivning, inkludert konsekvensene det vil ha for fremtidig lovutvikling, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak».

Skammelig

Andersen er ikke imponert over forslaget fra KrF og Venstre. Hun mener de ikke forstår alvoret.

– Det er altså snakk om et prinsipielt spørsmål om menneskerettigheter, og det er skammelig at Venstre og KrF forsøker å lure dette fram som en seier.

SV forstår ikke poenget med å vente med inkorporeringen.

Karin Andersen (Sv) mener det er skammelig av KrF og Venstre å forsøke å selge utredelsen inn som en seier. Foto: Vidar Ruud

– Denne saken handler om at funksjonshemmedes rettigheter skal være likestilt med andre rettigheter, og det burde det ikke være behov for å utrede.

Unødvendig utsettelse

Norges Handikapforbund jubler heller ikke over forslaget fra KrF og Venstre.

– Dette er et lite skritt i riktig retning, men vi konstaterer at de bremser for det som er et flertall blant de politiske partiene, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik.

Hun har fremdeles tro på at CRPD til slutt vil bli en del av norsk lov.

– Det har vært et klimaskifte hos de politiske partiene og i den norske befolkningen, så vi er trygge på at konvensjonen vil bli del av norsk lov. Vi velger å være moderat optimistiske selv om dette i realiteten er en utsettelse av beslutningen.

Å inkorporere CRPD har blitt nedstemt i Stortinget to ganger tidligere.

Trygghet for sårbare grupper

– Funksjonshemmedes rettigheter er helt sentralt for KrF og jeg er glad at det nå er enighet mellom regjeringspartiene om dette forslaget, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

KrF ønsker en inkorporering i Norsk lovverk, men ønsker også å sikre at tryggheten for andre sårbare grupper ikke faller bort før inkorporeringen blir gjennomført.

– Det ligger en alvorlig bekymring for at Norge kan bli tvunget av en FN-komite til å fjerne muligheten for å oppnevne verge. Det ville være dramatisk for noen av de aller mest sårbare, de som står i fare for å skade seg selv.

Følger partiprogrammet

Venstre hadde forslaget om å inkorporere CRPD i Norsk lov, men det har hersket tvil om hva de kom til å stemme tirsdag.

– Venstre er glad for at regjeringspartiene nå er enige om å starte arbeidet med å utrede konsekvensene av en inkorporasjon av CRPD i norsk lovgivning, og jeg håper at dette forslaget vil få flertall i Stortinget i dag, sier justispolitisk talsperson i Venstre, Solveig Schytz.

Justispolitisk talsperson i Venstre, Solveig Schytz, håper nå at inkorporeringen vil skje så fort som mulig. Foto: Geir Olsen

Venstre håper nå at inkorporeringen skjer raskt.

– La det ikke være tvil om at Venstre er utålmodig på dette arbeidet, og ønsker at en inkorporering kan skje så snart som mulig.

Spørsmål om innenrikspolitikk

Det er SV som har fremmet forslaget om å inkorporere konvensjonen i Norsk lov.

Norge er fra før av forpliktet til å følge loven, men slik lovverket er i dag så gjelder ikke konvensjonen over norsk lov.

Høyre har tidligere uttrykt bekymring for å la konvensjonen være sterkere enn det norske lovverket.

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) sa dette til TV2 forrige uke:

– Vi mener at det er norske domstoler og norsk forvaltning som skal praktisere loven. Dette er et spørsmål om innenrikspolitikk, og da er det Stortinget som har legitimitet til å bestemme rekkefølgene og prioriteringene.