Vurderer å stanse russisk oppkjøp: – En alvorlig sak

– Dette er en alvorlig sak som flere departementer har jobbet med over tid, sa Mæland under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Ifølge statsråden finnes det knapt eksempler på andre saker der regjeringen går til de skritt den nå tar i forbindelse med salget av Bergen Engines til russiske kjøpere.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte pressen på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Vi er nå på et punkt hvor det er stor usikkerhet rundt nasjonale sikkerhetsinteresser. Når det er så stor usikkerhet, plikter vi å rydde den av veien, sa Mæland under den hastig innkalte pressekonferansen i Stortinget tirsdag.

Flere departementer og tjenester har jobbet med saken, som omfatter salget av Bergen Engines til russiske TMH International.

Tirsdag varsler regjeringen at den vurderer å bruke sikkerhetsloven til å stanse det planlagte salget.

– Veldig alvorlig beslutning

Saken har forsvarspolitiske sider, som berører Norges allierte, samt handelspolitiske sider, ifølge statsråden.

– Dette er en veldig alvorlig beslutning, som vi knapt har noen tilsvarende eksempler på fra tidligere. Vi har derfor måttet bruke noe tid på å komme fram til den, og må regne med at det tar tid også før vi kan konkludere i saken, sa Mæland.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer om det planlagte salget av Bergen Engines AS til TMH Group skal stanses i medhold av sikkerhetsloven, opplyser Justisdepartementet tirsdag morgen.

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken grundig, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Mæland.

Statsråden sier at det derfor er behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen.

– I saker som denne vil det alltid være noen elementer som ikke kan diskuteres i det offentlige rom. Regjeringen jobber nå for å kartlegge alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines, sier Mæland.

Opposisjonen mener at regjeringen har sovet i timen og blir drevet fra skanse til skanse. Forsvarsministeren tar ingen selvkritikk.

– Nei, jeg vet ikke helt hva det skulle være, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB på spørsmål om han ser grunn til selvkritikk eller kunne ha håndtert saken annerledes.

I opposisjonen varsles det etterspill, og det er ventet at Bakke-Jensen skal redegjøre om saken for Stortinget før påske.

Ap: – Slett håndtering

Jette F. Christensen (Ap) sier at regjeringen driver krisehåndtering for deres egen troverdighet, ikke på vegne av norsk sikkerhet.

– Det er flott at det later til at de har våknet og lest sikkerhetsloven og trusselvurderingene i helgen men problemet er ikke løst med en kronikk og en pressekonferanse. Problemet er løst når man har en forutsigbar og konkret plan for hvordan man skal sikre at uønsket teknologioverføring og informasjonsflyt skjer ved enhver investering og oppkjøp, sier Christensen til TV 2.

Hun karakteriserer pressekonferansen som en oppsummering av regjeringens slette håndtering av saken.

– Hvilket departement forholder vi oss til her? Næringsdepartementet, som sier dette ikke er noe å blande seg opp i? Justisdepartementet, som etter et kjør fra opposisjon og presse etter to uker sier til pressen det er greit å tenke seg om og roper på NSM, eller forsvarsministeren som har sagt ulike ting i ulike fora i ukesvis?

– Dette er uryddig og bekymringsfullt. Departementet har visst dette i månedsvis men de reagerer ikke før saken blir lagt frem i pressen. Nå virker det som om det er pressen som bærer ansvaret for å tvinge frem handling fra regjeringen. Sånn kan vi ikke ha det, sier Ap-representanten.

Frykter skaden er skjedd

Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet frykter skaden allerede er skjedd i forbindelse med den grundige selskapsgjennomgåelsen kjøper og selger gjør i forkant av slike overdragelser.

– Det viktige nå er å finne ut av hva slags teknologi som allerede er overført til Russland i forbindelse med due diligence, sier Tybring-Gjedde, som slår fast at regjeringen ikke har hatt kontroll på denne saken.

Monica Mæland avviser at Russland kan ha fått tilgang til sensitiv informasjon.

– Absolutt ikke. Det er heller ikke slik at en situasjon som dette vil åpne veien til at russerne skal få informasjon de ikke skal ha. Det har aldri vært et spørsmål, sier hun.

SV: – Våknet i panikk

Audun Lysbakken (SV) sier i en kommentar til TV 2 at det gjenstår mange ubesvarte spørsmål, både om salget og om hvordan regjeringen har håndtert dette.

– Det virker for meg som regjeringen nærmest har vært i dvale, og nå har våknet i panikk. Jeg er svært bekymret over det som ser ut som systematisk ansvarspulverisering, og at nasjonale interesser faller mellom flere stoler. Det er ikke betryggende, og vi kommer til å følge både denne saken og arbeidet med sikkerhetsloven svært tett fremover, sier Lysbakken.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl sier regjeringen har sviktet norske sikkerhetsinteresser og utvist «total mangel på kontroll», til tross for at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin siste trusselvurdering advarte mot sikkerhetstrusler ved utenlandske oppkjøp.



Bjørnar Moxnes (Rødt) krever at regjeringen slutter å somle, og stopper salget av fabrikken som vedlikeholder Forsvarets skip til russiske oligarker.

– Alt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sagt i denne saken hittil tyder på at han har vært villig til å spille russisk rulett med rikets sikkerhet i denne saken, helt til saken endelig ble kjent for offentligheten og presset ble for stort, sier Moxnes til TV 2. (TV 2/NTB)