Nå er Klæbo-anken levert

Norges Skiforbund hadde frist til klokken 16.30 tirsdag på å anke VM-diskingen av Johannes Høsflot Klæbo. Nå er anken levert.

Nå vil en appellkommisjon i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS) vurdere saken videre. Deres svar på anken kommer i løpet av de neste 72 timene.

– Vi mener det er riktig å anke diskvalifiseringen, da vi er uenige i juryens kjennelse. Vi anser hendelsen som en «race incident», sier langrennssjef Espen Bjervig i en pressemelding.

Langrennssjefen understreker at anken ikke har til hensikt å sanksjonere mot noen utøvere, men at resultatlisten blir stående slik løperne kom i mål med gull til Johannes Høsflot Klæbo, sølv til Emil Iversen og bronse til Aleksandr Bolsjunov.

– Jeg vil ikke gå så mye dypere i det enn det som står i pressemeldingen, men vi er uenige i FIS og juryens diskvalifisering av Johannes. Når vi har sett på både bruk av regler, bildemateriell og så videre, klarer vi ikke å se at Johannes gjør noe som tilsier at han skal bli diskvalifisert. Det er en «race incident», som er et uhell uten at noen har skyld, og det er noe som skjer på fellesstarter når folk går tett på hverandre. Av den grunn ønsker vi annullering og at resultatlisten i mål skal gjelde, sier Bjervig til TV 2.

Skiforbundet hadde 48 timer på å anke avgjørelsen, og de brukte tilnærmet hele tiden.

– Vi har jobbet mye med anken, og vi har sett på mye dokumentasjon og lover og regler. Vi føler og mener at vi har en god sak og gode argumenter, men til sjuende og sist er det ankeinnstansen som skal ta stilling til. Jeg vil ikke sette noen prosenter for eller mot, men vi har gjort en grundig jobb, sier Bjervig.

Dette er saken

Diskvalifiseringen kom etter at det ble fullstendig kaos på VMs siste dag.

Klæbo kom først i mål på søndagens VM-femmil, men ble diskvalifisert etter at Aleksandr Bolsjunovs stav brakk da Klæbo skulle ta seg forbi russeren på oppløpet.

TV-bildene viste at nordmannen var borti Bolsjunov i situasjonen, og russerne leverte protest.

Etter målgang var Klæbo og langrennssjef Espen Bjervig og forklarte seg for juryen flere ganger, men avgjørelsen endte i diskvalifisering. Norge protesterte på avgjørelsen, men protesten ble avvist.

– Dette føles ut som den tøffeste dagen i hele min karriere, skrev Klæbo på Instagram søndag kveld.

Emil Iversen tok gullet, mens Bolsjunov tok sølvet.

Siden da har Norges Skiforbund hatt 48 timer på seg på å levere en eventuell anke. Den er nå altså levert.

– Nå har vi brukt 48 timer, så skal vi på svar på den først, før vi tenker videre, sier Bjervig på TV 2s spørsmål om de er klare til å anke på nytt ved FIS-avslag.