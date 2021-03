Varsler nye tiltak: Lettelser for unge, skjerpede skjenkeregler

Etter en periode med reduserte smittetall, har den nasjonale smittetrenden den siste tiden flatet ut. Natt til tirsdag ble det registrert 828 nye smittetilfeller, som er blant de høyeste noensinne.

Regjeringen kaller utviklingen for usikker og uoversiktlig, og varsler nye, nasjonale smitteverntiltak.

Statsminister Erna Solberg skal tirsdag formiddag holde en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Allerede natt til tirsdag opplyser Regjeringen at det vil komme enkelte endringer i de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført 23. februar.

Barn og unge i fokus

I en pressemelding opplyser Regjeringen at de nasjonale smitteverntiltakene i hovedsak vil videreføres.

– Det er viktig å beholde det sikkerhetsnettet nasjonale tiltak gir, og ikke slippe opp for raskt, heter det i pressemeldingen.

Noen endringer blir det derimot, og særlig barn og unge vil prioriteres når Regjeringen nå gradvis letter opp på restriksjonene.

Dette medfører blant annet å åpne opp for mer fysisk undervisning og tilstedeværelse ved universiteter, høyskoler og fagskoler, i tillegg til i idretten.

Hvilke tiltak som spesifikt lettes opp, fremgår ikke i pressemeldingen.

Strammer inn skjenkereglene

For at barn og unge skal kunne oppleve lettelser, skriver Regjeringen at det er nødvendig å innføre ytterligere restriksjoner for andre deler av samfunnet. Dette knytter seg særlig til servering av alkohol.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler å endre det nasjonale skjenkestoppet fra midnatt til 22:00.

Mens FHI anbefaler skjenkeforbud hos barer, puber og diskoteker, anbefaler Helsedirektoratet at kravet om matservering videreføres, da dette er lettere å kontrollere og gjennomføre enn FHIs forslag.

I pressemeldingen påpeker Regjeringen at enkelte serveringssteder tilbyr pølser eller supper for å kunne skjenke alkohol, noe som fjerner mye av hensikten med bestemmelsen.

– Det er likevel vanskelig å regulere detaljert hva som er et måltid og hvilke serveringssteder som er best egnet til å servere alkohol i forbindelse med et måltid, skriver Regjeringen.

Nye arrangementsregler

Videre varsler Regjeringen at de vil endre reglene for arrangementer. Det har lenge vært et krav om å ha fastmonterte seter for å kunne ha mange personer på et innendørsarrangement, noe som har blitt kritisert for å ramme svært ulikt og å være vanskelig å gjennomføre.

Både FHI og Helsedirektoratet anbefaler en gradvis utfasing av dette kravet, og mener at man på sikt bør kunne åpne for arrangementer med inntil 200 personer, dersom disse har faste, tilviste sitteplasser.

Begge etatene understreker derimot at denne endringen ikke kan skje under dagens smittesituasjon.

– Prioriteringen av lettelser for barn og unge, og behovet for at de samlede tiltakene reduserer mobiliteten i samfunnet, tilsier at det på nåværende tidspunkt ikke er rom for å åpne for vesentlig flere arrangementer med inntil 200 personer til stede innendørs, skriver Regjeringen i sin vurdering.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler en såkalt tre-trinnsregulering, hvor man med fastmonterte seter innendørs kan ha 200 gjester tilstede. Dersom man har tilviste sitteplasser kan man ha 50 gjester, og uten faste sitteplasser kan man ha 10.