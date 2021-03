Harry til angrep på «rasistiske» tabloider – britisk presse slår tilbake

Harry sier rasisme i den britiske tabloidpressen var en avgjørende faktor da han og kona Megan bestemte seg for å forlate Storbritannia. Den britiske pressen slår knallhardt tilbake.

Under det oppsiktsvekkende intervjuet med Oprah Winfrey beskriver Prins Harry den britiske tabloidpressen som «fordomsfull», og mener avisene skaper et «giftig miljø» basert på «kontroll og frykt».

Det kommer frem i hittil uviste klipp av det over tre timer lange intervjuet, produsert av den amerikanske TV-kanalen CBS.

Her spør Oprah Winfrey paret om de forlot Storbritannia på grunn av rasisme i tabloidavisene.

– Det var den stor del av grunnen, svarer prins Harry.

Ble advart

Etter at paret kunngjorde sin avgjørelse om å trekke seg fra sine kongelige plikter, forteller Harry at en person som var «venner med mange av redaktørene» advarte paret om at deres harde linje overfor pressen kunne koste dem dyrt.

– Vær så snill og ikke gjør dette med pressen, de vil ødelegge livet ditt, skal Harry ha blitt advart.

Samtalen fant sted under en veldedighetsmiddag i januar i fjor, kort tid etter at Meghan saksøkte Daily Mail for å ha publisert et av hennes private brev.

Harry sier han fryktet at kona ville bli «et offer for de samme mektige kreftene» som krevde moren Dianas liv. Personen som var venner med redaktørene advarte Harry om at «Storbritannia er veldig fordomsfullt».

Harry og Meghan snakket åpenhjertig ut til Oprah Winfrey. Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS/

– Storbritannia er ikke fordomsfullt, men den britiske pressen er fordomsfull, særlig tabloidene, svarte Harry.

Prinsen utdyper utsagnet overfor Oprah:

– Hvis informasjonskildene er gjennomført korrupt eller rasistisk eller forutinntatt, vil det uheldigvis overføres til resten av samfunnet, sier Harry.

Følte seg forskjellsbehandlet

Hertuginne Meghan sier på sin side at hun måtte tåle tøffere behandling i media enn andre medlemmer av kongefamilien.

– De kunne lene seg tilbake og si 'vi har alle måtte takle ting som er frekke', men frekkhet og rasisme er ikke det samme, sier Meghan.

– Samtidig har de også hatt et helt presseapparat som forsvarer deg, særlig når det blir sagt ting som ikke er sant. Det fikk vi aldri, forteller hertuginnen.

Prinsen forteller videre at paret ikke fikk noen støtte fra resten av kongefamilien da de bestemte seg for å forlate landet.

– Vi fikk følelsen av at dette var vår avgjørelse, derfor var det vi som måtte ta konsekvensene av den, sier Harry. Den manglende støtten skal ha gått hardt inn på prinsen.

– Det var veldig vanskelig, fordi jeg var en del av systemet sammen med dem, det har jeg alltid vært, sier Harry.

– Giftig miljø

Samtidig er prinsen «veldig klar over» at broren Prins William «ikke kan forlate systemet». Oprah spør deretter om broren William ønsker å forlate kongehuset.

– Jeg vet ikke, jeg kan ikke uttale meg på hans vegne, svarer Harry, men påpeker at den britiske pressen gjør en slik avgjørelse nærmest umulig.

Prins Harry er usikker på om broren Prins William ønsker å forlate kongehuset, her fra 2006. Foto: Carl De Souza/AFP

– Forholdet og den kontrollen og frykten for de britiske tabloidene, skaper et veldig giftig miljø, sier prinsen.

Storbritannias redaktørforening slår tilbake mot ekteparet, og mener at Harry og Meghan ikke har bevis for anklagene.

– Den britiske pressen har aldri nølt med å rette søkelyset mot personer i maktposisjoner. Hvis spørsmålene som stilles fremstår som ukomfortable eller pinlige, så får det være, men pressen er definitivt ikke rasistisk, sier foreningens leder Ian Murray til BBC.

Tabloidene slår tilbake

Sammen med Murray, tar flere britiske tabloider til motmæle etter det sensasjonelle intervjuet. I en av Daily Mails mangfoldige artikler om intervjuet, gjør tabloidavisa narr av parets nye liv i USA. Daily Mail påpeker at mens Harry og Meghan ønsker en enkel og rolig tilværelse, bor de i et hus verdsatt til 140 millioner kroner.

Tabloidavisa The Sun hevder at Meghan aldri kan sette fot i Storbritannia igjen, og siterer kilder på innsiden som «frykter at hun og prins Harry kan ha brent alle broer da de unnlot å fortelle familien om innholdet i intervjuet før det gikk på lufta».

Intervjuet dominerte det britiske nyhetsbildet mandag. Foto: Glyn Kirk/AFP

Daily Express er heller ikke nådig, og lot paret gjennomgå på mandagens avisforside.

«Dronningen: Plikt og familien forener oss. Det betyr offentlig tjeneste for dere, Harry og Meghan... IKKE et selvopptatt intervju», tordner avisa på forsideplass.