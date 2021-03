Oppturen fortsetter for avskiltet profil: – Han så helt ferdigspilt ut

West Ham - Leeds 2-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Jesse Lingard var utskjelt, avskiltet og latterliggjort av mange, og han var uten et eneste spilleminutt for Manchester United denne sesongen.

I West Ham tok de likevel sjansen på Lingard, som gikk på et sesonglangt utlån til London-klubben i januar. Der har 28-åringen vært en stor suksess.

I 2-0-seieren over Leeds mandag scoret han sitt fjerde mål på seks kamper da han satte inn returen på eget straffespark, som han også ordnet selv.

I tillegg til de fire målene, står Lingard med to assist etter overgangen.

Etter kampen sier Lingard at han nærmer seg sin beste form.

Ekspert skvatt av overgangen

I TV 2s Premier League-studio er de overrasket over Lingards form.

– Jeg må si litt skvatt litt da jeg så at West Ham hentet ham. Jeg tenkte «hva i all verden?», for han så helt ferdigspilt ut. Han skulle inn og ta det et steg videre, og jeg hadde ikke veldig troen på det, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Jeg tror det er den sprudlende personligheten hans. Han er ikke den som jobber hardest, men han er alltid i godt humør og er entusiastisk. Han kom til West Ham på riktig tidspunkt, og han har gjort det bra, sier TV 2s Premier League-ekspert og tidligere West Ham-spiss Trevor Morley.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har vært klar på at døren for en retur står åpen for Lingard, som har kontrakt ut 2021/22.

– Han har fått en rolle i West Ham sin gjør at han blir satt pris på. Han ble hentet inn for å bidra og vi vet hva han kan på sitt beste kontra Manchester United, der han var en huggestabbe blant fansen og media. Der gjorde han veldig mange dårlige kamper. Det preger deg i hverdagen, sier Myhre.

– Det er også lettere å levere uten fans, for du får ikke all dritten fra tribunen og negative reaksjoner når du gjør det dårlig. Han har fått en ny start, og han fikk gode opplevelser allerede i første kampen. For meg har han vært en kjempeoverraskelse, fortsetter TV 2s ekspert.

Leeds-mål annullert

Leeds var førende laget i åpningen av kampen, og Tyler Roberts hadde også en ball i mål for Yorkshire-laget, men scoringen ble VAR-annullert Helder Costa.

Etter tjue minutters spill kom scoringen til Lingard, før midtstopper Craig Dawson doblet West Ham-ledelsen med et hodestøt på hjørnespark åtte minutter senere. Samme mann var nær ved å stange inn 3-0 på overtid av første omgang, men forsøket gikk i stolpen.

Leeds hadde gode muligheter til å utligne i starten av andre omgang. Patrick Bamford skjøt utenfor fra kloss hold like etter hvilen, før Raphinhas brassespark ble reddet av Lukasz Fabianski. Ikke lenge sendte West Ham-spiller Pablo Fornals en kanonkule i tverrliggeren.

Med seieren klatrer West Ham forbi Everton og opp på femteplass. Det er kun to poeng opp til fjerdeplasserte Chelsea, som har én kamp mer spilt. Leeds er nummer elleve i Premier League.