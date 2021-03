Ber regjeringen utrede strengere sanksjoner mot samværssabotasje

Stortinget ber også regjeringen vurdere om bidragsregelverket må endres for å hindre at det stimulerer til samværssabotasje.

Et stortingsflertall ber nå regjeringen ta konkrete grep for forhindre samværssabotasje. Det er etter det TV 2 får opplyst første gang Stortinget så grundig har debattert og behandlet samværsabotasje.

– Har sett problemet

– Det betyr jo at Stortinget har sett dette problemet og har tatt grep i forhold til hvordan vi har stilt oss tidligere. Så kan man diskutere hvorvidt vi skulle gjort mer, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), som er saksordfører for dette komplekset i Familie- og kulturkomiteen.

VIL HA RASKE TILTAK: Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Sp. har kjempet for å få med seg Stortinget. Foto: Nico Sollie / TV 2

Fra Stortingets talerstol viste Sem-Jacobsen til TV 2 reportasjer og hun mener at man ikke bør vente på utredninger før det tas konkrete grep.

– Allerede i dag burde man innført sanksjoner og straff for den type opptreden som er ille for den opplever det, ikke minst barna som blir fratatt muligheten til samvær med begge foreldre.

– Et veldig klart signal

Det siste halve året har TV 2 i flere titalls nyhetssaker dokumentert hvor omfattende problemet med samværssabotasjer er.

– Det Stortinget gjør er å sende et veldig klart signal til regjeringen om at vi forventer at de tar dette veldig alvorlig, sier Trond Giske (Ap), medlem i Familie- og kulturkomiteen.

KLART SIGNAL: Trond Giske er tydelig på at det haster med å ta grep. Foto: Birgitte Iversen / NTB scanpix

Trond Giske mener at det haster med å gripe inn i samværssabotasjesaker fordi barna ofte kan påvirkes av forelderen som saboterer. På sikt kan det derfor bli vanskelig å få til samvær med begge foreldre.

Alle fakta på bordet

– Jeg skal være helt ærlig og si at på vegne av barn og deres familier i dag så er jeg litt skuffet over at Stortinget ikke viste en vilje til å kreve endringer i dag, sier Silje Hjemdal, Frp.

Stortinget ber regjeringen også se på bidragsreglene og om de må endres slik at ikke økonomi blir faktor som fører til samværshindring.

I dag er praksisen enkelt sagt at NAV øker barnebidraget til foreldre som saboterer samvær mellom barn og den andre forelderen, selv om man har avtaler eller dom som tilsier at barnet skal ha samvær med begge foreldre.

STÅTT I FRONT: Silje Hjemdal Frp. har vært toneangivende for å få samværssabotasje på kartet. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Er jussen helt klar her, at man skal kunne «tjene» på å sabotere samvær? Eller er det praktiseringen det er noe galt med?

– Jeg og Fremskrittspartiet har vært veldig tydelig på at her vil ville ha alle fakta på bordet, det kunne se en stund ut som om noen partier ønsket å feie dette spørsmålet under teppet, heldigvis tok statsråden ansvar og ba i hvert fall justisdepartementets lovavdeling om å se på saken, sier Silje Hjemdal, Frp.

Det er i stor grad Frp som har fått et samlet Storting på saken. Også Senterpartiet har vært toneangivende og utålmodige for å få til endringer.

– Til orientering

TV 2 meldte nylig at justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at statsråden har rett når han sier at NAV-praksis ikke er i strid med loven.

– Det tar jeg til orientering, sier Hjemdal som slett ikke er overbevist om at siste ord i denne saken er sagt.

Det er nylig meldt om et massesøksmål mot NAV. Organisasjonen Mannsforum som representerer en rekke foreldre står bak initiativet. Advokatfirmaet Sølverud mener saken allerede kan bli behandlet i domstolen denne våren.

Ropstad vil ta grep

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener NAV-praksisen ikke er i strid med loven, men han ønsker uansett å se om man kan gjøre noe med regelverket for å endre uheldige utfall.

VIL SE PÅ REGELVERKET: Kjell Ingolf Ropstad vil ikke at foreldre skal «premieres» for samværssabotasje. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi er opptatt av at loven skal sikre at konfliktnivået går ned og at en skal sikre samvær helst med begge foreldre der det er avtalt. Og derfor vil se på hva som er mulig innenfor dagens lovverk for å unngå at du på mange måter premieres hvis du saboterer et samvær ved at du og kan få økt bidrag.