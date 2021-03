TV 2-profilens barsel-brøl: – Ikke bare kvinnekamp, men en grunnleggende menneskerett

GOD KVELD NORGE (TV 2): TV 2-profil Julie Strømsvåg (39) bruker kvinnedagen til å brøle for fødsel- og barselomsorgen under koronapandemien.

Programleder for TV 2 Sporten, Julie Strømsvåg, publiserte et innlegg på sin Instagram-profil i forbindelse med kvinnedagen.

Hun ønsket ikke bare å gratulere alle kvinner med dagen, men også sette lys på barselomsorgen midt i en verdenspandemi.

– I dag brøler jeg for kvinners rett til en trygg og god fødsels- og barselomsorg. Dette er ikke bare kvinnekamp, men en grunnleggende menneskerett, sier hun på Instagram.

Til God kveld Norge sier hun at folk må bry seg om fødsel og barsel - både de med utstyret til å føde og de uten.

– De fleste smitteverntiltakene på føde og barsel har vært skivebom og meningsløse spør du meg, sier hun.

Måtte føde uten kjæresten

Strømsvåg skriver i innlegget at hun følte seg ganske «badass» på kvinnedagen i fjor mens hun så på sin store, gravide mage.

Lite visste hun om hva som var i vente da.

– Jeg gledet meg til å føde. Fire dager senere stengte Norge ned, og jeg måtte forberede meg på å gå gjennom mitt livs største oppgave uten Bjørn, skriver hun på Instagram.

Bjørn Rognhaug er kjæresten til Strømsvåg, og sammen har de sønnen Sam som kom til verden i mai i fjor. Ettersom Norge stengte ned, måtte hun føde uten å ha Rognhaug tilstede på sykehuset.

Hun beskriver fødselen som en ensom opplevelse til God kveld Norge. Det var en lang prosess, mange fremmede, maskekledde personer tilstede, flombelysning, og hun måtte gjennomføre et keisersnitt.

Det hele måtte hun gjennom uten kjæresten sin.

– Ikke kunne han være der for å hjelpe meg og ungen etterpå heller, forteller hun.

ENSOM: Julie Strømsvåg følte seg ensom under fødsel og barsel under pandemien. Her er hun på jobb sammen Lars Lagerbäck og Jesper Mathisen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– En traumatisert nybakt mamma

Tiden etter selve fødselen ble ekstra ensom for Strømsvåg.

– En oppskåret, sammenlappet og mørbanket kropp. En traumatisert nybakt mamma som fikk se og holde ungen sin først to timer etter han kom til verden, skriver hun.

Sønnen hennes var frisk, men hun fikk likevel ikke se han før en stund etterpå. Lille Sam fikk heller ikke hvile på brystet til sin pappa - for han fikk ikke være der.

– Jeg var ikke i stand til å gi den lille sjelen det han trengte i starten av livet, og pappaen fikk ikke lov, sier hun.

Hun håper på en forståelse for fødselstiden under en pandemi.

– Nå må vi forstå verdien av den viktigste tjenesten i verden, skriver hun.

Likestilling for omsorgspersoner

Strømsvåg har i ettertid undret seg over hvorfor ikke flere menn har hevet stemmen sin i denne saken.

– Jeg er egentlig forundret over at ikke flere menn har ropt høyt og bedt om å bli likestilt som omsorgsperson for sitt eget nyfødte barn, sier hun og fortsetter:

– At ikke flere menn føler seg diskriminert når de ikke får være med på fødselen av sin egen unge.

Nå håper hun at politikere vil se verdien av en fødepartner på fødsel og barsel, og at de slippes til med det samme på alle sykehus og fødeavdelinger.

TV 2-profilen ønsker også at alle skal få føde hvor de vil og hvordan de vil. At det skal bli tilgang på jordmorstyrte klinikker for de som ønsker, flere jordmødre på vakt samtidig og god oppfølging på kropp og mental helse etter fødsel.

Strømsvåg sitt budskap er klart:

– At alle fødende og nybakte mødre blir sett og hørt, forklarer hun.