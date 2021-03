Chelseas storkjøp strålte: – Dette var kanskje vendepunktet

Kai Havertz (21) spilte hovedrollen i Chelseas seier over Everton.

Chelsea - Everton 2-0

Kai Havertz har vært en stor skuffelse for Chelsea så langt etter overgangen fra Bayer Leverkusen i september i fjor.

Men nå kan det være i ferd med å snu for den unge tyskeren, for i 2-0-seieren mot Everton mandag viste Havertz hvorfor Chelsea bladde opp om lag 740 millioner kroner for ham.

Drøyt halvtimen inn i kampen sendte han en avslutning i Everton-forsvarer Ben Godfrey og i mål. Tidlig i andre omgang fikk Havertz et mål annullert for hands, før han ordnet straffesparket Jorginho satte iskaldt i mål til 2-0.

– Jeg vet han ikke scoret her, men det er en liten ting som kan få det til å ta av. Det gir selvtillit, og etter scoringen var han mer involvert. Dette var kanskje vendepunktet for en spiller Chelsea betalte mye penger for, sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i pausevurderingen.

Oppgjøret mot Everton var første gang 21 år gamle Havertz startet siden Thomas Tuchels første kamp som Chelsea-manager i slutten av januar. I mellomtiden har han også vært ute med en mindre skade.

– Jeg spilte som slags en falsk nier og fikk friheten til å vandre slik jeg ville. Det var godt for meg, for jeg liker frihet på banen. Uheldigvis scoret jeg ikke, men jeg er fornøyd med min og lagets forestilling, selv om vi kunne gjort det enda bedre, sier Havertz.

Med 2-0-seieren over Everton har Thomas Tuchel ledet Chelsea til elleve strake kamper uten tap siden han erstattet sparkede Frank Lampard.

I Premier League er London-laget på fjerdeplass, tre poeng bak Leicester på plassen foran. Det er fire poeng ned til femteplass og Everton, som har én kamp til gode.

Joshua King ble byttet inn for Everton etter 70 minutters spill, men den norske landslagsspissen klarte ikke å sette Chelsea på de store prøvene.

Timo Werner, det andre store Chelsea-kjøpet fra Bundesliga før denne sesongen, fikk to store sjanser til å øke ledelsen mot slutten av kampen, men spissen ble stoppet av Everton-målvakt Jordan Pickford.