Ruud vil spille med golfstjernen: – Skal mase litt på ham

– Jeg tar av meg hatten for hvor bra han har gjort det, og det er inspirerende for meg som også reiser rundt og spiller i en individuell verdensidrett, sier Casper Ruud til TV 2.

Tennisstjernen er en stor golftilhenger, og når Viktor Hovland spiller på PGA-touren, følger han alltid med.

NM: Casper Ruud deltok i golf-NM 2020 på Holtsmarks golfklubb. Foto: Annika Byrde

De to gikk samtidig på Wang toppidrett, og holder fortsatt kontakten. Men Ruud er også en aktiv golfer selv - og ønsker å lære av Hovland.

– Vi snakker sammen litt her og der, og gratulerer hverandre. Jeg prøver å snike til meg noen tips av ham på golfbanen, forteller Ruud.

Vil spille med Hovland

Det gikk ikke så bra da Ruud fikk være med på NM i golf i 2020. Der endte han på sisteplass.

– Å spille en runde med ham, er det noe du kunne tenkt deg?

– Ja, jeg hadde ikke takket nei hvis han hadde giddet å spille med meg. Jeg spurte ham i fjor da han var i Florida. Men det klaffet ikke helt. Kanskje en gang i fremtiden, sier Ruud.

Og det kan faktisk skje allerede nå i mars. I løpet av mars måned vil begge befinne seg i Florida samtidig. For når Ruud skal spille ATP 1000-turneringen Miami Open er Hovland på plass i Florida med PGA-touren.

FLORIDA: Viktor Hovland har de siste ukene spilt flere turneringer i Florida, USA. Foto: Sam Greenwood

– Nå lever vi begge to i et «bobleliv», men jeg skal prøve å mase litt på ham og finne ut om vi kan få spilt sammen, ler Ruud.

Klatrer på rankingene

Både Hovland og Ruud har hatt et eventyrlig 2021 så langt. Golfstjernen ligger på tredjeplass i FedEx-cupen og er nummer 13 på verdensrankingen.

– Det viser jo at han har vært en av golfsportens verdens beste spillere, og jeg håper han kan fortsette med det. I en idrett med så små marginer, at han klarer å bite fra seg og gjøre det bra, det er et lite nåløye å komme gjennom.

Ruud hadde i februar sin beste Grand Slam-turnering da han kom til fjerde runde i Australian Open, og 22-åirngen er rangert som nummer 25 i verden.