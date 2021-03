- Vi står overfor en alvorlig situasjon

Det er en travel formiddag på Sognsvann. Sola varmer godt etter uker og måneder med kuldegrader. Turløypa fylles opp med ivrige mosjonister, turgåere og toppidrettsutøvere.

Vi møter Karoline Bjerkeli Grøvdal, som nettopp er ferdig med dagens første økt. Det er fullt fokus på OL i Tokyo. Hun har store forhåpninger til at det vil bli en realitet i år.

Hun er en av Norges største friidrettsprofiler, men det kunne fort vært annerledes for 30-åringen fra Isfjorden i Rauma.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Som ung utøver mistet hun kontrollen over treningen og over maten.

– Jeg husker at jeg syntes jeg selv var tynn. Jeg var ikke der at jeg følte meg tykk. Jeg gikk i løs joggebukse fordi jeg syntes jeg var for tynn, men det var ikke så lett å spise og å gå opp i vekt. Jeg var så redd jeg skulle bli dårligere av det. Løpe saktere. Jeg skulle bli verdensmester og aller helst i morgen.

Det gikk så langt at hun ble nektet å konkurrere av Olympiatoppen.

– Det er en frustrerende situasjon. Jeg var ung og ville konkurrere. Skjønte ikke at de rundt meg satte bremsen på. Det jeg husker aller mest er at så mange forsøkte å sette meg på riktig spor. Det var så mange innblandet, mens jeg bare ville styre det selv. Men jeg er glad jeg fikk den hjelpen fra Olympiatoppen og andre rundt meg i dag.

Bjerkeli Grøvdal har vært åpen om sin historie, selv om hun ikke liker å være kjent som «den jenta med spiseforstyrrelser». Hun håper at mer åpenhet skal bidra til at tabuet rundt denne komplekse sykdommen skal bli mindre og forståelsen for sykdommen større.

Karoline Bjerkeli Grøvdal Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det var en tøff tid for min del, men jeg har kommet dit at hvis jeg kan være åpen om at det var et problem så vil det kanskje bidra til at det ikke er på tabu. Man ser at det er mange idrettsutøvere som har problemer med mat og spiseforstyrrelser.

En pandemi hvor man skal holde seg mer for seg selv, drive mer egentrening og konkurrere mindre er en skadelig kombinasjon for de som har problemer med mat. Professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges Idrettshøgskole har i en årrekke jobbet med spiseforstyrrelser innenfor idretten og opplever en stor økning i antall henvendelser fra bekymrede foreldre og fra fortvilte utøvere.

– Det har vært vanskelig tid. Spesielt for de utøverne som sliter med spiseforstyrrelser. De som hadde det i utgangspunktet har fått det enda verre, de utøverne som var i faresonen har utviklet spiseforstyrrelser i denne perioden og av de som var på vei ut av spiseforstyrrelsen er det dessverre flere som har fått tilbakefall. Nå står vi overfor en alvorlig situasjon med veldig mange syke utøvere og ungdommer som strever.

Hun mener pandemien har gitt sykdommen mulighet til å utvikle seg.

– De som sliter med spiseforstyrrelser er veldig avhengige av struktur, forutsigbarhet og det de opplever som kontroll. I den perioden hvor alt er uforutsigbart og de har mistet mønsteret de hadde, hvor de mangler treningstider og rutiner også når det gjelder mat, er det veldig vanskelig. Det er mange av de unge utøverne som identifiserer seg 100% med det å være utøver. Det er den arenaen hvor de presterer og mestrer og når det faller bort er det ekstra vanskelig.

Tom Henning Øvrebø, psykologspesialist og tidligere toppdommer, jobber med en doktorgrad på Norges Idrettshøgskole der fokus rettes mot psykisk helse i toppidretten.

Han publiserte nylig, sammen med professor Anne Marte Pensgaard og Andreas Ivarsson ved Høgskolen i Halmstad, første artikkel om den psykiske helsen til toppidrettsutøvere under pandemien. 378 toppidrettsutøvere delt inn i olympiske og paralympiske utøvere, eliteutøvere og semielite har bidratt til undersøkelsen. Et av elementene i undersøkelsen omhandler spiseforstyrrelser. 8,8% av jentene svarer at de har slitt med spiseforstyrrelser under pandemien.

Tallet er i realiteten langt høyere, mener Jorunn Sundgot-Borgen. Hun er professor ved Norges idrettshøgskole og har i en årrekke jobbet med spiseproblematikk i idretten.

Professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøyskole Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er gjerne slikt at når vi gjør spørreskjemaundersøkeseler og kartlegger spiseforstyrrelser så får vi èt svar når vi bruker screeninginstrumenter. Så viser forskning at når en så gjør klinisk intervju øker andelen med reelle spiseforstyrrelser. De tallene vil nok kunne bli noe høyere.

– Hvor høye er de reelle tallene anslår du?

– Når vi snakker om unge utøvere tror jeg vi snakker om så mange som 20% når det kommer til spiseforstyrrelser, og det er dramatisk høye tall.

– Det er en overhyppighet i noen idretter hvor det er ekstremt fokus på kropp og kroppsvekt. Men vi finner dette i alle idrettsgruppene våre. Blant ballspillutøvere, i tekniske idretter og så videre. Ikke bare blant friidrettsutøvere og langrennsutøvere.

Hun mener norsk idrettsledelse mangler handlekraft og evne til å sette tiltak bak prioriteringene. NIF har nesten 2 milliarder i årlige inntekter. Hovedsakelig gjennom tippemidlene.

- Da er det bare snakk om å prioritere det som NIF har satt som et av sine hovedmål. Nemlig å redusere forekomst av spiseforstyrrelser i idretten.

– Temaet er på bordet, men det hjelper ikke at idretten fortsetter å si: «Vi ser alvoret vi ønsker å gjøre noe, vi er i dialog.» Nå må det handling til eller mister vi mange utøvere, mange får redusert livskvalitet og vi vet at spiseforstyrrelser tross alt er en dødelig sykdom.

Hun har ved flere anledninger tatt opp problemet med ledelsen i Norges Idrettsforbund, men opplever det samme svaret hver gang. At de skyver Sunn idrett foran seg uten å gi Sunn idrett de ressursene som trengs.

– Svarene vi har fått i alle år er at: «vi synes dette er veldig viktig og noe må gjøres», men svarene reflekterer ikke handling og nødvendige bevilgninger. Toppledelsen har ansvar for å ta tak, kartlegge forekomsten i alle idretter i både bredde og topp, videreutvikle forebyggende tiltak og implementere dem. Vi har tiltakene som har en effekt, men det må implementeres nå.

Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund svarte i dag på kritikken.

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Vi har et økt fokus på spiseproblematikken. Vi har et godt apparat rundt Olympiatoppen og stipendutøverne våre og vi har Sunn idrett som ble etablert for noen år siden, som vi har tatt inn i NIF for å rekke over flere. Vi har også tatt initiativ overfor myndighetene for økte ressurser.

Sunn Idrett, som jobber inn mot bredden i norsk idrett, har en anonym chat. Nå har pågangen økt med nesten 70%.

Idrettsforbundet har nå bedt Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet om mer midler. De mener tilskuddet fra Tippemiddelordningen ikke dekker det de trenger for å gi denne gruppen et godt nok tilbud.

– Men basert på de midlene dere har til rådighet. Bortprioriterer dere denne gruppen?

– Nei, det synes jeg ikke at vi gjør, men det er ikke tvil om at dette er noe man trenger flere ressurser til. Dette er et helseproblem og et samfunnsproblem like mye som det er et idrettsproblem. Så kan idretten være et virkemiddel for samfunnet for å redusere omfanget av det. Da trenger vi ressurser og det har vi bedt om.

– De tallene vi hører om som er relatert til spiseproblematikk, søvn og depresjoner blant toppidrettsutøvere gir grunn til bekymring og det må vi ta på det største alvor.

Karoline Bjerkeli Grøvdal skjønner godt at det er flere som sliter under pandemien og er ikke overrasket over at tallene er så høye.

– Jeg tror en sånn nedstenging i idretten vil slå negativt ut på dette med spiseforstyrrelser og vil trigge de som sliter i utgangspunktet. Kombinasjonen av at man er mer alene og har mer egentrening. At man lukker seg mer inne er noe som kjennetegner det når man sliter så jeg er ikke overrasket over de tallene.

Bjerkeli Grøvdal lader opp til sesongens store mål, OL i Tokyo Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hun har flere ganger tatt til orde for mer åpenhet og en erkjennelse av at vekt blir brukt som et middel for å øke kapasiteten og prestasjonsevnen i enkelte idretter.

– I de fleste idrettene pusher man marginene. Så har man noen idretter, som utholdenhetsidretter som løping, hopp og langrenn hvor det er et arbeidskrav til en viss del å være lett. I de idrettene er det profesjonelle utøvere som har lyst til å bli best. I tillegg til å trene godt og så videre, så vil du også ha en optimal kroppssammensetning. Da er det veldig små marginer som gjør at man kan bikke over den grensen for hva som er sunt.

Det er Sundgdot-Borgen helt enig i.

– Det vi må erkjenne er at i noen særidretter er det å være slank eller ha en spesiell vekt et konkurransefortrinn, men da trenger vi trenere med kompetanse. Da er det lettere å forebygge at utøvere trekker det for langt i forhold til å optimalisere kroppssammensetningen for å prestere.

– Jeg tror at det å anerkjenne at det er et problem i idretten er viktig å snakke om. Det er feil å si at en idrettsutøver ikke har fokus på kropp og vekt. Fordi det spiller så stor rolle i idretten. Det å kunne snakke åpent om hva som kreves gjør at man ikke begynner å styre med det på egenhånd og kanskje er mer ærlig når man har tøyd den strikken for langt. Det kan igjen bidra til mer åpenhet, sier Bjerkeli Grøvdal.

Da hun som fortvilet 17 åring ble nektet å konkurrere forstod hun ikke alvoret. Nå er hun glad hun hadde kompetente og gode folk rundt seg som evnet å se at hun slet og som tok grep.

– Alt jeg vet er at når man er i en sånn situasjon er det viktig med et godt støtteapparat og aller helst skulle alle hatt tilgang på det, men sånn er det dessverre ikke. I tillegg nå i corona-tider med mer egentrening og når trenere ikke ser utøverne så ofte er det nok ekstra vanskelig å plukke opp.

BERLIN, TYSKLAND 20180812. Karoline Bjerkeli Grøvdal (IK Tjalve) under finalen på 3000 meter hinder i friidretts-EM på Olympiastadion i Berlin søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Hagen, Fredrik

Nå satser Bjerkeli Grøvdal alt på OL i Tokyo og håper det blir noe av lekene som ble avlyst i 2020 på grunn av Korona-pandemien. Hun er takknemlig for at hun hadde et godt nettverk rundt seg den gang.

– Det er litt typisk når du står i det. På mitt letteste følte jeg meg supersprek. Jeg var ikke dårlig. Jeg følte meg bra og forstod ikke alvoret og da var det viktig at folk utenfra stoppet det. Du kan nok kanskje si det at jeg ble stoppet i tide.