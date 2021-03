Sp vil stramme inn i by og gi lettelser i bygd

Senterpartiet advarer regjeringen mot å ta folkets tålmodighet for gitt.

I dag klokken 10 skal statsminister Erna Solberg (H) presentere nye tiltak i Stortinget.

I forkant sier Senterpartiet at de mener regjeringen må stramme mest til i Oslo-området og byer med mye smitte for å unngå at resten av landet mister tålmodigheten.

– Folk er slitne og trøtte av tiltakene, sier Senterpartiets nestleder Marit Arnstad til TV 2.

– Vi tøyer folks tålmodighet ganske mye, og da tror jeg at det er desto viktigere at man er nøye på at tiltakene er tilpasset både de ulike aldersgruppene, men også de ulike stedene i landet, sier Arnstad.

ENDRINGER: I likhet med at regjeringen endrer vaksinestrategi ved å gi flere vaksiner til Oslo, mener Sp-nestleder Marit Arnstad at de også må differansiere tiltakene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Paradoks

Når Solberg går på talerstolen i stortingssalen i dag, ligger det an til at hun kommer til å presentere nasjonale innstramminger.

Søndag sa statsministeren at «foran oss er det en bakketopp til vi må over».

R-tallet er nå på 1,3, som betyr at epidemien er økende.

Arnstad mener at dagens regler har slått skjevt ut og blitt for strenge for barn og unge i små kommuner med lite smitte.



– Jeg tror man blir nødt til å tenke at det blir enda strengere der det er størst smitte, men at man særlig for barn og ungdom kanskje må utforme tiltakene litt annerledes på bygda der det er lite smitte, sier hun.

– Men som regjeringen sier kan smitten blusse opp også på små steder. Hvordan skal man forholde seg til det?

– Jeg hører at de sier det, det er riktig. Men samtidig er det også sant at over 200 norske kommuner ikke har hatt mer enn totalt 50 smittetilfeller gjennom hele det siste året, og det er et faktum å ta hensyn til i utformingen av tiltakene, sier Arnstad.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) hadde ikke mulighet til å kommentere denne saken mandag.

Tre dårlige uker

Mer smittsomme virusvarianter gjør at smitten stiger - aller mest i Oslo-regionen - og aller mest blant de unge.

Nå er det gruppen 13–19 år som har flest nye smittede per innbygger, ifølge Folkehelseinstituttet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at situasjonen er vanskeligere nå enn tidligere.

Han har tidligere advart mot at mars og april kan bli de vanskeligste i hele pandemien. Årsaken er nettopp de mer smittsomme variantene.

– Det har vært tre dårlige uker med stadig stigende smittetall. Det er åpenbart at dette er en utfordring, ikke minst for de mest befolkningsrike kommunene, sier Nakstad til TV 2 og fortsetter:

– Selv om de jobber godt med det, er det klart at det er vanskeligere nå med de mer smittsomme virusvariantene.

– Ikke holdbart i lengden

Det stigende R-tallet bekymrer Nakstad.

– Det er ikke holdtbart i lengden. Derfor er det viktig nå å se på effekten av alle de tiltakene som ble iverksatt allerede for en uke siden lokalt mange steder, sier han.

Oslo innførte strengere tiltak forrige uke, det samme gjorde også noen av nabokommunene. Også kommuner i tidligere Vestfold fylke har innført strenge tiltak.

– Det er gjort veldig mye, og effekten av tiltakene blir veldig viktig å vurdere nå hvis man skal målrette dette ytterligere framover, sier Nakstad.