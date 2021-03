Hyller dronningen på kvinnedagen: – Har vært et fyrtårn for kvinnens rettigheter gjennom hele mitt liv

Prinsesse Märtha Louise postet nylig et innlegg på sin Instagram-profil der hun hyller alle kvinner på kvinnedagen.

– For meg er hver dag en internasjonal kvinnedag hvor jeg feirer kvinners briljans der vi kjenner vår verdi og fortsetter å stå høyt, si våre meninger og lener oss inn med tålmodighet for de som enda ikke forstår, skriver hun.

Videre i innlegget viser hun tydelig at hun er stolt av sin mor som har gitt henne disse verdiene.

– Hovedpersonen som har vist meg denne utholdenheten er moren min, dronning Sonja, forklarer hun.

Løfter andre kvinner

Til sine 132.000 følgere forklarer hun hvorfor hun er stolt av sin mor.

– Hun har vært et fyrtårn for kvinnens rettigheter gjennom hele mitt liv, sier prinsessen.

Märtha Louise forklarer videre at hun har sett sin mor kjempe flere ganger for andres, og hennes egen, rett. Hun beskriver sin mor som en sterk og uavhengig kvinne som er verdsatt i sin rolle som dronning.

– Hun har alltid sett andre kvinner, forankret for dem og løftet dem opp, skriver hun.

«Strong is the new pretty»

Märtha Louise skriver videre om hvordan hennes mor har vært en stor innflytelse for mange fra da hun var kronprinsesse til hun ble dronning.

– Jeg er veldig stolt av deg, mamma, for at du fortsetter å være forandringen og for å være en så sterk kvinne, skryter hennes datter.

Hun forklarer at dronningen viser klart at det trengs kvinner for å få alle til å blomstre, men understreker også at man trenger menn.

På t-skjorten prinsessen har valgt på bildet står det «sterk er det nye vakker», og med det utfordrer hun seg selv til å føre arven videre fra sin mor og få andre til å blomstre.

Kongehuset har ikke svart på henvendelsen fra God kveld Norge.