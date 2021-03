Nærmere 100.000 nordmenn har tannlegeskrekk – slik overvinner du det

Alle mennesker må jevnlig til tannlegen, enten det er for en enkel rutinesjekk eller et større inngrep for å bevare tannhelsen.

Likevel er det så mange som 70.000-100.000 nordmenn som sliter med tannlegeskrekk, og som unngår et tannlegebesøk, ifølge Norsk forening for odontofobi. Uansett smerter, problemer med spising, utseende eller annet – så oppsøkes ikke tannlege.

Iselin Husby jobber til vanlig i God morgen Norge, men er utdannet tannlege. Hun driver Instagram-kontoen @insta_tannlegen, og har som mål å gjøre tannlegen mindre skummel.

For også hun opplever at mange er svært nervøse idet de entrer tannlegekontoret.

– Det er egentlig ganske lett å oppdage. En pasient som er redd er ganske klam i hånden ofte. Allerede da kan jeg kartlegge at pasienten ikke er helt komfortabel med å være her, så da har jeg det som utgangspunkt, sier hun til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Husby forteller at pasienter gjerne gir beskjed om at de føler seg uvel, kvalm, svimmel og kjenne på hjertebank. Også når pasienten har funnet veien til stolen, kan tannlegen få et inntrykk av om pasienten er nervøs eller ikke.

– Redde pasienter spenner som regel alle muskler som det er mulig å spenne, så de kan gjerne da ligge med knyttede never og bena i kryss, og det er et tegn på at man ikke slapper av i situasjonen. Så det er ganske mange tegn vi som tannleger kan se etter når vi får inn nye pasienter.

Dette frykter folk mest

Tannlegen forteller at det finnes mange varianter og ulike grader av hvor redd man er. Derfor er kommunikasjonen mellom pasienten og tannlegen helt avgjøre for hvor godt man kan hjelpe pasienten.

– For eksempel er det viktig at pasienten forteller hva som er den utløsende årsaken, hva som er bakgrunnen for at man er redd og hva man kan gjøre for at pasienten skal få det bedre i behandlingsperioden.

DELER RÅD: Iselin Husby er utdannet tannlege. Med Instagram-kontoen @insta_tannlegen, håper hun at flere skal tørre å gå til tannlegen regelmessig. Foto: God morgen Norge

Hun forteller at mange er redd for sprøyter, mens andre blir trigget av lukt. Enkelte er også redd for lydene som følger med under en behandling.

– Det å høre en bor kan være nok til å trigge en eller annen frykt. Det finnes så veldig mange forskjellige frykter og det er det som er så viktig å komme til bunns i og finne ut av; hva er det som trigger akkurat deg.

Som følger av dette, velger mange å ikke oppsøke tannlegen, og man ignorerer innkallelsene man får. Dette kan få store konsekvenser, ifølge Husby.

– Uansett hvor vondt de har, så unngår de å få den hjelpen, og det er kjempeskummelt, fordi det kan få store konsekvenser for hverdagen din. Kanskje at du blir utelatt fra sosiale sammenhenger fordi du rett og slett ikke kan være med på et enkelt måltid fordi du ikke har tenner til å tygge med. I tillegg kan du ha sterke smerter, så det er kjempestore konsekvenser for de det gjelder.

Kommer ofte fra barndommen

Tannlegen forteller at 70 prosent av de med tannlegeskrekk, sier at de har opplevd ting i barndommen som gjør at de nå frykter tannlegen.

– Det kan for eksempel være at du har vært hos tannlegen som barn, og så har man følt at det har vært vondt, som gjør at man blir redd. Da utvikler det seg til en unnvikelsesatferd, hvor man da synes det er kjempeskummelt å gå til tannlegen, sier hun og fortsetter:

– Så vet vi også at foreldre som er redde, kan ha en negativ påvirkning på barna, ved at barna opplever den redselen som foreldrene har også gruer de seg veldig til å gå til tannlegen. Når de da går til tannlegen, og er redde, så vet vi at man opplever mer smerte enn de som ikke er redde. På den måten får man en bekreftelse på at det som foreldrene synes er vanskelig, er farlig.

Slik overvinner du frykten

Så – hvordan overvinner man denne frykten som så mange nordmenn kjenner på? Det første Husby gjør, er å berolige pasienten.

– Jeg tenker at mye kan gjøres gjennom god dialog; at man lytter til pasienten og stiller gode spørsmål, slik at pasienten faktisk kan fortelle at man er redd. Da kan man legge opp til gode strategier og spilleregler, slik at både pasient og tannlege har noe å forholde seg til, og legge opp behandlingen deretter.

Enkle grep kan være at pasient og tannlege blir enige om hvor lenge behandlingen skal vare. På denne måten gir du pasienten tilbake den kontrollen de følte de mistet på et tidspunkt, ifølge Husby.

– Dersom tannlegen i tillegg forklarer hva man gjør underveis og hvorfor man bruker det instrumentet, kan det også gi en trygghet og en følelse av kontroll, forteller hun.

Likevel er det ikke alle som ønsker å høre hvilken jobb som blir gjort. Da anbefaler hun musikk eller en podkast på øret for å få tankene over på andre ting.

Husby påpeker også at det er viktig at pasienten og tannlegen blir enige om at han eller hun, på hvilket som helst tidspunkt, kan avbryte behandlingen.

– Det jeg tror veldig mange sliter med, er at de føler at de ikke har noe kontroll på akkurat det; at man skal være høflig og ønsker ikke å avbryte tannlegen. Men hvis man blir enig om et felles stoppsignal, kan man når som helst stanse behandlingen.

Og sliter du med tannlegeskrekk, oppfordrer Husby til å ikke holde det skjult.

– Snakk om det med tannlegen og personer du stoler på, fordi det å lufte det det vil bidra til at du klarer å sette ord på det. Og det er ikke flaut å ha tannlegeskrekk – det er så mange som har det, påpeker hun.