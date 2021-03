Ruud nedprioriterer Tokyo-OL: – Høres sikkert rart ut for nordmenn

– Det som er med OL for oss tennisspillere er at det ikke er like stort som Grand Slam. Det er egentlig ikke i nærheten en gang. Spør du en tennisspiller om han helst vil vinne OL eller en Grand Slam, så er jeg sikker på at 100/100 sier at de heller vil vinne Grand Slam, sier Casper Ruud til TV 2.

Grand Slam-turneringer regnes som de viktigste på turneringskalenderen, både når det gjelder publikumsinteresse og premiepenger.

Den viktigste grunnen til at Ruud kan komme til å droppe de olympiske lekene i år skyldes en regelendring. Tidligere har tennisspillere opptjent ATP-rankingpoeng under OL. Det skjer ikke i år.

Så hvis Ruud bestemmer seg for å dra til OL, vil han gå glipp av andre større turneringer der han kunne sanket flere poeng for å klatre på verdensrangeringen.

– Det høres sikkert rart ut for de fleste nordmenn, fordi OL er så ekstremt stort i disse idrettene vi er så gode på. Mange norske idrettsutøvere har det som et mål gjøre det bra der, men for oss tennisspillere er det så mye annet stort, og andre store turneringer. Så det er ikke noe veldig stort mål for meg i år, forklarer Ruud.

IKKE BESTEMT SEG: Casper Ruud venter til sommeren før han tar en endelig OL-avgjørelse. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ranking vil avgjøre

Ruud har startet sesongen godt etter å ha gjort sin beste Grand Slam-turnering under Australian Open, der Snarøya-gutten nådde fjerde runde.

Det ga ham et byks på ATP-rankingen i februar, og Ruud gikk fra nummer 28 til 24 i verden. Nå er han rangert som nummer 25.

– Hvis jeg trenger å forsvare ATP-poeng, så spørs det om jeg drar. I tennis trenger man ikke bestemme seg for seks uker før, så jeg har heldigvis god tid før jeg må ta et valg.

For samtidig som OL er det en ATP 500-turnering i Hamburg, og en ATP 250-turnering i Kitzbühel. Ruud kom til semifinale i samme turnering i Hamburg i fjor.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. Det kommer an på ranking. Ligger jeg topp 20 og har fått mye poeng, og føler at jeg ikke har noen poeng å miste på rankingen, så kommer jeg til å dra til OL.

TENNISALBUE: Casper Ruud i hardtrening før sesongen fortsetter i Nord-Amerika.

OL i Paris er målet

En annen ting som er med i prioriteringen er at årets OL skal spilles på hardcourt-underlag.

– Per dags dato føler jeg at jeg ikke har en stort sjanse til å ta en medalje i OL i Tokyo i år, for det er så mange andre gode hardcourt-spillere. Novak Djokovic og Roger Federer kommer til å spille, og de fleste andre store kommer til å spille, understreker Ruud.

22-åringen sier selv at han har tatt store skritt som hardcourt-spiller, noe han også viste under Australian Open, som spilles på hardcourt.

Likevel foretrekker han fortsatt å spille på grus, som er et litt «treigere» underlag. Og om tre år venter OL i Paris som skal spilles på grusbanen på Stade Roland-Garros.

– Sjansene for å ta en medalje er ikke veldig store for meg i år. Men om tre år i Paris er det et større mål for meg. For da vil det være en større sjanse for å ta en medalje, forhåpentligvis, forklarer Ruud.