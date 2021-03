Fant bombeoppskrift på 16-åringens telefon

Den 4. februar i år pågrep politiet en 16-åring på Oslo øst, og siktet ham for å ha planlagt et terroranslag i Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa da at de hadde fått urovekkende informasjon om 16-åringen som gjorde at de slo til. Hjemme hos gutten ble det funnet stoffer eksperter i Kripos har analysert til å kunne utgjøre et farepotensial.

Fant «bruksanvisning» for å lage bombe

I en fersk kjennelse fra Oslo tingrett kommer det fram at politiet siden har funnet meldinger på guttens telefon som de knytter til etterforskningen.

I kjennelsen står det at PST har funnet kommunikasjon på den krypterte kommunikasjonsappen Telegram som de mener inneholder en bruksanvisning for å lage en bombe.

Påtalemyndigheten mener dette styrker bevisbildet mot gutten.

Fengslet i to nye uker

Ettersom gutten er under 18 år, er det svært strenge krav for å kunne opprettholde fengslingen.

Likevel mener retten etter en samlet vurdering at vilkårene er oppfylt, og 16-åringen fengsles i to nye uker med brev- og besøkskontroll.

Den siktede gutten er syrisk statsborger, og kom til Norge for få år siden.